Лаура Булиан родилась в Италии в музыкальной семье. Имеет славянские корни. Пением начала заниматься в возрасте 11 лет. В 13 лет она поступила на учёбу в Милан к известному итальянскому баритону Карло Тальябу, а в 16 лет - к не менее известной Джине Чиньи. Начала свою певческую карьеру в возрасте 18 лет во Франции, дебютировав в опере Перголези "Служанка-госпожа", а также в опере Пуччини "Богема', где с огромным успехом исполнила партию Мюзетты. В дальнейшем она имела массу приглашений из Австрии, Бельгии, Германии, России, других стран.



Со временем она продолжила карьеру как лирическое меццо-сопрано, исполнив партии Адальджизы в опере Беллини "Норма", Леоноры из оперы Доницетти "Фаворитка", освоив затем весь россиниевский репертуар для меццо-сопрано. Обладая великолепными внешними данными, природной музыкальностью, необыкновенно красивым тембром и подвижностью голоса Лаура успешно дебютировала на итальянской сцене в операх Россини: "Золушка", "Севильский цирюльник", "Танкред", "Итальянка в Алжире", "Семирамида".

Благодаря незаурядной энергии и работоспособности, Лаура Булиан является учредителем и директором оперного фестиваля в Лигурии, в рамках которого проходит много спектаклей и концертов, где участвуют её ученики. Самых лучших она выводит на большую оперную сцену. В настоящее время певица также работает над книгой об итальянской технике бельканто, в которой планируется раздел "Бельканто в дореволюционной России".

Лаура Булиан уже не первый раз приезжает в Россию - сорок лет назад на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоялся её российский дебют в опере Рубинштейна "Демон". Молодая певица уже тогда влюбилась в Россию и стала увлекаться русской литературой, историей, музыкой.

Мастер-класс, который известная певица проведёт в российской столице, рассчитан как на состоявшихся оперных певцов, так и на студентов вокальных отделений ВУЗов и училищ. Специальный курс в рамках мастер-класса также рассчитан на преподавателей вокала.

По итогам мастер-класса будет проведён концерт участников.

Мастер-класс будет проходить в Культурном центре имени Чехова по адресу: Страстной бульвар, д.6, стр.2 (станции метро Чеховская, Пушкинская, Тверская). Подробно о мастер-классе и правилах участия в нём

С 1 по 8 октября в Москве пройдёт мастер-класс известной итальянской певицы, артистического директора и президента Ассоциации "Arte e Tecnica dell’Antica Scuola di Canto”, директора оперного фестиваля в Лигурии, вокального педагога Лауры Джузеппины Булиан (меццо-сопрано).