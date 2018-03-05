Мастер-классы для талантливых детей проведут в Новосибирске звёзды Транссибирского Арт-Фестиваля
05.03.2018, 13:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 марта в ДК «Энергия» откроется программа мастер-классов Транссибирского Арт-Фестиваля. Их проведут звёзды мировой музыки, которых в Новосибирске соберёт фестиваль Вадима Репина. Почти два десятка мастер-классов, объединённые в проект «Просто общайся со звездой», пройдут с 7 по 30 марта. Его соорганизатором и основной площадкой проведения выступает ДК «Энергия», отдельные мастер-классы пройдут в Новосибирской государственной консерватории. Присутствовать на мастер-классах смогут все желающие.
Проект «Просто общайся со звездой» откроется 7 марта в Большом зале ДК «Энергия» мастер-классом пианиста с мировым именем Константина Лифшица, одного из лучших интерпретаторов музыки Баха, номинированного на премию Grammy в возрасте 17 лет. Также в программе заявлены мастер-классы скрипачей Вадима Репина, Антона Бараховского, Клары-Джуми Кан (Германия), Ильи Короля (Австрия), пианистов Мари Кодама (Япония), Андрея Коробейникова, альтиста Максима Рысанова, виолончелистов Александра Бузлова и Пабло Феррандеса (Испания), который также проведёт отдельный мастер-курс, певцов Мари-Софи Поллак (Германия) и Яна Петрыки (Австрия), валторниста Херманна Эбнера (Австрия), органиста Джереми Джозефа (ЮАР), саксофониста и композитора Даниеля Шнидера (Швейцария). Мастер-класс по репортажной фотосъёмке проведёт официальный фотограф Транссибирского Арт-Фестиваля Александр Иванов.
На сайте ДК «Энергия» опубликованы списки участников мастер-классов, прошедших предварительный отбор, в их числе – юные музыканты из Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Москвы и Италии. Присутствовать на мастер-классах звёзд фестиваля смогут все желающие, вход – свободный.
Впервые в рамках образовательной программы фестиваля будет реализован проект «Академия арт-журналистики», который обозначит новое направление в работе форума. Главным партнёром в его организации выступает национальная газета «Музыкальное обозрение», куратор Академии – Андрей Устинов, главный редактор издания. Программа проекта включает в себя лекции и мастер-классы ведущих музыкальных критиков и журналистов, а также круглый стол и творческие встречи с Вадимом Репиным, Гидоном Кремером и Андреем Устиновым.
ДК «Энергия» и ХК «НЭВЗ-Союз» присоединились к организации образовательного направления Транссибирского Арт-Фестиваля в 2017-м году, благодаря их усилиям проект вышел на новый уровень. В дни проведения фестиваля год назад за 2,5 недели было проведено два десятка творческих встреч и мастер-классов звёзд фестиваля, эти мероприятия посетили около 3000 человек. В их числе – любители музыки, а также педагоги и ученики более 50 образовательных и творческих учреждений не только Новосибирска и области, но и городов Сибирского федерального округа и ближнего зарубежья.
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля прозвучит с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Академгородок, Краснозёрское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остается Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчёркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте проекта.
В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, станет беспрецедентным по количеству мировых премьер. Их будет представлено пять, все они созданы по заказу Фестиваля. Первая прозвучит в рамках программы «Сделано в Сибири», где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского же композитора Андрея Молчанова, в Красноярске программа «Сделано в Сибири» включит мировую премьеру «Концерта для Повара с Оркестром» Михаила Крутика; Пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром, написанная Алексеем Игудесманом, впервые будет представлена широкой публике в исполнении Вадима Репина и Клары-Джуми Кан; премьера сочинения швейцарского саксофониста композитора Даниэля Шнидера (Schnyder) включена в традиционную программу «Дети – детям». А кульминацией Фестиваля станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина и в присутствии автора.
Первый юбилейный выпуск Фестиваля ставил перед собой задачи подвести некоторые итоги и собрать тех, кто уже участвовал в проектах и концертах форума. Поэтому среди участников V Транссибирского Арт-Фестиваля дирижёры Кент Нагано (США), как и на Первом фестивале, дирижирующий концертом-открытием; скрипач и дирижер Илья Король (Австрия), потрясший публику глубиной исполнения баховских Страстей и вновь представляющий сочинение немецкого гения; снискавшая симпатии российской публики после XV конкурса им. П. И. Чайковского скрипачка Клара-Джуми Кан (Германия) и пианист Константин Лифшиц; сольную камерную программу-подарок «Маме!» Вадим Репин представит вместе с одним из постоянных творческих партнёров пианистом Андреем Коробейниковым. Вновь на сцену в рамках фестиваля выйдет виолончелист Александр Бузлов. Однако в обширной афише Фестиваля есть и те, кто выступит на нём впервые: олимпийский посол камерный оркестр Sejong Soloists (Ю.Корея), и Жан-Клод Казадезюс (Франция), скрипачи Гидон Кремер (Латвия), Антон Бараховский, пианисты Лев Винокур (Германия), Мари Кодама (Япония) и многие другие.
Безоговорочно доминирующая музыкальная составляющая Фестиваля неизбежно дополнена и украшена другими видами искусства: в преддверии первого фестивального концерта будут открыты художественная выставка Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка Александра Иванова «Взгляд сквозь объектив». Легендарный французский режиссёр-кинодокументалист Бруно Монсенжон, более всего известный российскому зрителю по фильму «Рихтер непокорённый», представит российской публике свой новый фильм «Мстислав Ростропович. Непокорённый смычок» (2017). Финальную точку в новосибирской части Фестиваля поставит представление спектакля ГАБТ России «Дама с камелиями» (хореография Дж. Ноймайера) со Светланой Захаровой в главной роли. Спектакль впервые покинет стены Большого театра и будет представлен на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
Одной из закрепившихся и ежегодно набирающих силу традиций Фестиваля стали образовательные проекты: второй год реализуется культурно-просветительский проект Trans-Siberian TONALi Tour, в рамках которого школьники «тестируют» профессии продюсерско-концертного цикла; широкий резонанс на предыдущем Фестивале получила масштабный цикл мастер-классов «Просто общайся со звездой», который в этом году будет не просто повторён, но и расширен долгосрочной программой «Школа мастеров»; свои первые заседания проведёт Академия арт-журналистики, в рамках которой состоятся открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны.
Проект «Просто общайся со звездой» откроется 7 марта в Большом зале ДК «Энергия» мастер-классом пианиста с мировым именем Константина Лифшица, одного из лучших интерпретаторов музыки Баха, номинированного на премию Grammy в возрасте 17 лет. Также в программе заявлены мастер-классы скрипачей Вадима Репина, Антона Бараховского, Клары-Джуми Кан (Германия), Ильи Короля (Австрия), пианистов Мари Кодама (Япония), Андрея Коробейникова, альтиста Максима Рысанова, виолончелистов Александра Бузлова и Пабло Феррандеса (Испания), который также проведёт отдельный мастер-курс, певцов Мари-Софи Поллак (Германия) и Яна Петрыки (Австрия), валторниста Херманна Эбнера (Австрия), органиста Джереми Джозефа (ЮАР), саксофониста и композитора Даниеля Шнидера (Швейцария). Мастер-класс по репортажной фотосъёмке проведёт официальный фотограф Транссибирского Арт-Фестиваля Александр Иванов.
На сайте ДК «Энергия» опубликованы списки участников мастер-классов, прошедших предварительный отбор, в их числе – юные музыканты из Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Москвы и Италии. Присутствовать на мастер-классах звёзд фестиваля смогут все желающие, вход – свободный.
Впервые в рамках образовательной программы фестиваля будет реализован проект «Академия арт-журналистики», который обозначит новое направление в работе форума. Главным партнёром в его организации выступает национальная газета «Музыкальное обозрение», куратор Академии – Андрей Устинов, главный редактор издания. Программа проекта включает в себя лекции и мастер-классы ведущих музыкальных критиков и журналистов, а также круглый стол и творческие встречи с Вадимом Репиным, Гидоном Кремером и Андреем Устиновым.
ДК «Энергия» и ХК «НЭВЗ-Союз» присоединились к организации образовательного направления Транссибирского Арт-Фестиваля в 2017-м году, благодаря их усилиям проект вышел на новый уровень. В дни проведения фестиваля год назад за 2,5 недели было проведено два десятка творческих встреч и мастер-классов звёзд фестиваля, эти мероприятия посетили около 3000 человек. В их числе – любители музыки, а также педагоги и ученики более 50 образовательных и творческих учреждений не только Новосибирска и области, но и городов Сибирского федерального округа и ближнего зарубежья.
Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля прозвучит с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. По традиции не останутся без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Академгородок, Краснозёрское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле.
Ключевой точкой в географии фестиваля остается Новосибирск – родной город художественного руководителя проекта. Один из ключевых его участников – Новосибирский академический симфонический оркестр. Вадим Репин неоднократно подчёркивал решающую роль, которую сыграл коллектив в осуществлении замысла Транссибирского арт-фестиваля. Главной площадкой фестиваля неизменно остаётся Государственный концертный зал имени Арнольда Каца – новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.
Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте проекта.
В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, станет беспрецедентным по количеству мировых премьер. Их будет представлено пять, все они созданы по заказу Фестиваля. Первая прозвучит в рамках программы «Сделано в Сибири», где уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского же композитора Андрея Молчанова, в Красноярске программа «Сделано в Сибири» включит мировую премьеру «Концерта для Повара с Оркестром» Михаила Крутика; Пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром, написанная Алексеем Игудесманом, впервые будет представлена широкой публике в исполнении Вадима Репина и Клары-Джуми Кан; премьера сочинения швейцарского саксофониста композитора Даниэля Шнидера (Schnyder) включена в традиционную программу «Дети – детям». А кульминацией Фестиваля станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина и в присутствии автора.
Первый юбилейный выпуск Фестиваля ставил перед собой задачи подвести некоторые итоги и собрать тех, кто уже участвовал в проектах и концертах форума. Поэтому среди участников V Транссибирского Арт-Фестиваля дирижёры Кент Нагано (США), как и на Первом фестивале, дирижирующий концертом-открытием; скрипач и дирижер Илья Король (Австрия), потрясший публику глубиной исполнения баховских Страстей и вновь представляющий сочинение немецкого гения; снискавшая симпатии российской публики после XV конкурса им. П. И. Чайковского скрипачка Клара-Джуми Кан (Германия) и пианист Константин Лифшиц; сольную камерную программу-подарок «Маме!» Вадим Репин представит вместе с одним из постоянных творческих партнёров пианистом Андреем Коробейниковым. Вновь на сцену в рамках фестиваля выйдет виолончелист Александр Бузлов. Однако в обширной афише Фестиваля есть и те, кто выступит на нём впервые: олимпийский посол камерный оркестр Sejong Soloists (Ю.Корея), и Жан-Клод Казадезюс (Франция), скрипачи Гидон Кремер (Латвия), Антон Бараховский, пианисты Лев Винокур (Германия), Мари Кодама (Япония) и многие другие.
Безоговорочно доминирующая музыкальная составляющая Фестиваля неизбежно дополнена и украшена другими видами искусства: в преддверии первого фестивального концерта будут открыты художественная выставка Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка Александра Иванова «Взгляд сквозь объектив». Легендарный французский режиссёр-кинодокументалист Бруно Монсенжон, более всего известный российскому зрителю по фильму «Рихтер непокорённый», представит российской публике свой новый фильм «Мстислав Ростропович. Непокорённый смычок» (2017). Финальную точку в новосибирской части Фестиваля поставит представление спектакля ГАБТ России «Дама с камелиями» (хореография Дж. Ноймайера) со Светланой Захаровой в главной роли. Спектакль впервые покинет стены Большого театра и будет представлен на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
Одной из закрепившихся и ежегодно набирающих силу традиций Фестиваля стали образовательные проекты: второй год реализуется культурно-просветительский проект Trans-Siberian TONALi Tour, в рамках которого школьники «тестируют» профессии продюсерско-концертного цикла; широкий резонанс на предыдущем Фестивале получила масштабный цикл мастер-классов «Просто общайся со звездой», который в этом году будет не просто повторён, но и расширен долгосрочной программой «Школа мастеров»; свои первые заседания проведёт Академия арт-журналистики, в рамках которой состоятся открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны.
Источник: Транссибирский Арт-Фестиваль