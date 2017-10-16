ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил оперного певца, лауреата Государственной премии РСФСР имени Глинки Дмитрий Хворостовсокго с 55-летием.

«Настоящее большое искусство не зависит от жанра. Вы, как никто другой, умеете передать красоту и глубину как классической, так и современной музыки. Это касается Ваших коронных сольных арий, великолепных романсов, пронзительных песен военных лет, русских духовных песнопений. За это Вас так любят зрители во всём мире. А критики справедливо пишут, что всё, что Вы исполняете, звучит либо превосходно, либо потрясающе», - говорится в поздравлении.