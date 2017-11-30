Медведев поздравил композитора Артемьева с 80-летием
30.11.2017, 11:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 ноября композитор, заслуженный деятель искусств России Эдуард Артемьев празднует день рождения. Одним из первых свои поздравления в адрес именинника направил российский премьер Дмитрий Медведев.
"Ваша фантастическая музыка обладает особой энергетикой, способна оживить космические пейзажи, передать дыхание ветра и шум дождя, чувства и переживания героев знаменитых кинолент. Ваши мелодии украшают Олимпийские игры и лучшие сцены мира", – говорится, в частности, в телеграмме.
Источник: Правительство России