ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием актрису театра и кино, народную артистку РФ Елену Шанину. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.





«Вы обладаете большим талантом, музыкальностью, умением быть трогательной и женственной, тонкой и обаятельной. Всё это помогает Вам блистать в ленкомовских постановках, создавать яркие образы. Судьбоносным, принёсшим невероятную популярность стал для Вас спектакль "Юнона и Авось". Именно Вы впервые исполнили знаменитую роль Кончиты, рассказали прекрасную, поэтичную историю любви.

Каждая Ваша работа в театре и кино – пример высокого мастерства. В каждой Вы предельно искренни – и это главный секрет Вашего успеха», – говорится, в частности, в телеграмме.