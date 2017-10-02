Международный фестиваль "Серебряная лира" в восьмой раз пройдёт в Петербурге
02.10.2017, 17:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира», уже в восьмой раз проводимый Филармоническим обществом Санкт-Петербурга, поставил своей целью превратить концерты фестиваля в настоящий музыкальный праздник. Залогом успеха служат, прежде всего, выдающиеся исполнители – как отечественные, так зарубежные - приглашаемые к участию в фестивальных концертах.
ПРОГРАММА ВОСЬМОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КАМЕРНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА «СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
28 октября –6 ноября 2017 года
Санкт-Петербург
28 октября 2017 года, суббота
Большой Зал Филармонии
Камерный оркестр «Симфониетта Санкт-Петербурга»
Солисты – Алексей Людевиг (альт), Пётр Лаул (фортепиано),
Илья Иофф (скрипка), Алексей Массарский (виолончель)
(Шуман, Моцарт, Мендельсон, Гайдн, Шнитке)
29 октября 2017 года, воскресенье
Малый зал им. М.И. Глинки
Фредерике Саэйс (скрипка, Нидерланды)
Мики Аоки (фортепиано, Япония)
(Равель, Пуленк, Изаи, Гершвин, де Фалья, Лист, Сарасате)
30 октября 2017 года, понедельник
Малый зал им. М.И. Глинки
Фортепианное трио Филармонического общества Санкт-Петербурга
(Дмитрий Павлий, фортепиано, Игорь Золотарёв, скрипка,
Никита Зубарев, виолончель, Россия)
(Моцарт, Мендельсон, Слонимский, Юон)
31 октября 2017 года, вторник
Малый зал им. М.И. Глинки
Мариам Бацашвили (фортепиано, Грузия)
(Лист)
1 ноября 2017 года, среда
Малый зал им. М.И. Глинки
Шандор и Адам Яворкай (виолончель, скрипка, Венгрия)
(Гайдн, Кодаи, Венявский, Паганини. Эрнст, Барток, Гендель)
2 ноября 2017 года, четверг
Малый зал им. М.И. Глинки
Полина Осетинская (фортепиано, Россия)
(Рахманинов)
3 ноября 2017 года, пятница
Малый зал им. М.И. Глинки
Амид Пелед (виолончель, Израиль – США)
Стефан Петров (фортепиано, Болгария – США)
(Кодаи, Блох, Касадо, Рахманинов)
4 ноября 2017 года, суббота
Малый зал им. М.И. Глинки
Alliage Quintet (Германия)
(Сен-Санс, Хачатурян, Римский-Корсаков, Бизе, Глиэр, Лядов, Шостакович)
5 ноября 2017 года, воскресенье
Малый зал им. М.И. Глинки
Фортепианный квартет «Форе» (Германия)
(Брамс, Мусоргский)
6 ноября 2017 года, понедельник
Большой Зал Филармонии
Надежда Кучер (сопрано, Россия)
Дмитрий Павлий (фортепиано, Россия)
(Арии из опер Доницетти, Шарпантье, Гуно, Делиба Массне)
Немалым основанием для оптимизма является и безусловный успех всех предыдущих фестивалей, превзошедший ожидания организаторов и публики.
Фестиваль откроется 28 октября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии концертом Камерного оркестра «Симфониетта Санкт-Петербурга» и четырёх солистов - Алексея Людевига, Ильи Иоффа, Петра Лаула и Алексея Массарского, в исполнении которых прозвучат инструментальные концерты Шумана, Моцарта, Мендельсона, Боккерини и Шнитке.
Закроется фестиваль 6 ноября там же сольным вокальным вечером не столь давно взошедшей на музыкальный Олимп российской певицы Надежды Кучер. В ансамбле с петербургским пианистом Дмитрием Павлием она исполнит арии из опер Доницетти, Шарпантье, Гуно, Делиба и Массне.
Остальные восемь концертов пройдут в Малом зале петербургской филармонии и предоставят возможность встретиться:
29 октября - с интернациональным дуэтом нидерландской скрипачки Фредерике Саэйс и японской пианистки Мики Аоки, в исполнении которых прозвучат сочинения Равеля, Пуленка, Изаи, Гершвина, Де Фальи, Листа и Сарасате;
30 октября - с Фортепианным трио Филармонического общества Санкт-Петербурга в составе - Дмитрий Павлий (фортепиано), Игорь Золотарёв (скрипка) и Никита Зубарев (виолончель), которые вынесут на суд слушателей сочинения Моцарта, Мендельсона, Юона и Слонимского;
31 октября - с искусством победительницы Листовского конкурса, молодой грузинской пианистки Мариам Бацашвили, в исполнении которой и прозвучат различные произведения великого венгерского композитора и пианиста;
1 ноября - с дуэтом венгерских музыкантов – скрипачом и виолончелистом – братьями Шандором и Адамом Яворкай, представляющими развёрнутую программу из сочинений Гайдна, Кодаи, Венявского, Паганини, Эрнста, Бартока и Хальворсена;
2 ноября - с хорошо известной пианисткой Полиной Осетинской, на этот раз выступающей в роли интерпретатора Прелюдий, Музыкальных моментов и знаменитых транскрипций Сергея Рахманинова;
3 ноября - с феноменальным мастерством американского виолончелиста Амита Пеледа, уже не раз бывавшего в нашем городе, который в ансамбле с болгарским пианистом Стефаном Петровым представит слушателям сочинения Кодаи, Блоха, Кассадо и Рахманинова;
4 ноября - с необычным «Alliage Quintet» из Германии, в состав которого, наряду с фортепиано, входят все четыре разновидности саксофона. Даниэль Готье, Корюн Асатрян, Симон Ханрат, Себастьян Поттмайер вместе с пианисткой Янг Ен Бай познакомят слушателей с оригинальными переложениями известнейших сочинений Сен-Санса, Хачатуряна, Римского-Корсакова, Бизе, Глиэра, Лядова и Шостаковича.
И наконец, 5 ноября в последнем из концертов в Малом зале филармонии слушатели встретятся с немецким фортепианным квартетом «Faure», однажды уже участвовавшим в «Серебряной лире». Скрипачка Эрика Гельдзецер, альтист Саша Фремблинг, виолончелист Константин Хайдрих и пианист Дирк Моммерц исполнят Третий фортепианный квартет Брамса и свою версию «Картинок с выставки» Мусоргского.
Организаторы надеются на то, что фестиваль «Серебряная лира» и впредь не только продлит традицию знакомства публики с лучшими мировыми достижениями в сфере камерного музицирования, но и привлечёт в филармонические залы новых, молодых поклонников академического музыкального искусства.
ПРОГРАММА ВОСЬМОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КАМЕРНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА «СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
28 октября –6 ноября 2017 года
Санкт-Петербург
28 октября 2017 года, суббота
Большой Зал Филармонии
Камерный оркестр «Симфониетта Санкт-Петербурга»
Солисты – Алексей Людевиг (альт), Пётр Лаул (фортепиано),
Илья Иофф (скрипка), Алексей Массарский (виолончель)
(Шуман, Моцарт, Мендельсон, Гайдн, Шнитке)
29 октября 2017 года, воскресенье
Малый зал им. М.И. Глинки
Фредерике Саэйс (скрипка, Нидерланды)
Мики Аоки (фортепиано, Япония)
(Равель, Пуленк, Изаи, Гершвин, де Фалья, Лист, Сарасате)
30 октября 2017 года, понедельник
Малый зал им. М.И. Глинки
Фортепианное трио Филармонического общества Санкт-Петербурга
(Дмитрий Павлий, фортепиано, Игорь Золотарёв, скрипка,
Никита Зубарев, виолончель, Россия)
(Моцарт, Мендельсон, Слонимский, Юон)
31 октября 2017 года, вторник
Малый зал им. М.И. Глинки
Мариам Бацашвили (фортепиано, Грузия)
(Лист)
1 ноября 2017 года, среда
Малый зал им. М.И. Глинки
Шандор и Адам Яворкай (виолончель, скрипка, Венгрия)
(Гайдн, Кодаи, Венявский, Паганини. Эрнст, Барток, Гендель)
2 ноября 2017 года, четверг
Малый зал им. М.И. Глинки
Полина Осетинская (фортепиано, Россия)
(Рахманинов)
3 ноября 2017 года, пятница
Малый зал им. М.И. Глинки
Амид Пелед (виолончель, Израиль – США)
Стефан Петров (фортепиано, Болгария – США)
(Кодаи, Блох, Касадо, Рахманинов)
4 ноября 2017 года, суббота
Малый зал им. М.И. Глинки
Alliage Quintet (Германия)
(Сен-Санс, Хачатурян, Римский-Корсаков, Бизе, Глиэр, Лядов, Шостакович)
5 ноября 2017 года, воскресенье
Малый зал им. М.И. Глинки
Фортепианный квартет «Форе» (Германия)
(Брамс, Мусоргский)
6 ноября 2017 года, понедельник
Большой Зал Филармонии
Надежда Кучер (сопрано, Россия)
Дмитрий Павлий (фортепиано, Россия)
(Арии из опер Доницетти, Шарпантье, Гуно, Делиба Массне)
Немалым основанием для оптимизма является и безусловный успех всех предыдущих фестивалей, превзошедший ожидания организаторов и публики.
Фестиваль откроется 28 октября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии концертом Камерного оркестра «Симфониетта Санкт-Петербурга» и четырёх солистов - Алексея Людевига, Ильи Иоффа, Петра Лаула и Алексея Массарского, в исполнении которых прозвучат инструментальные концерты Шумана, Моцарта, Мендельсона, Боккерини и Шнитке.
Закроется фестиваль 6 ноября там же сольным вокальным вечером не столь давно взошедшей на музыкальный Олимп российской певицы Надежды Кучер. В ансамбле с петербургским пианистом Дмитрием Павлием она исполнит арии из опер Доницетти, Шарпантье, Гуно, Делиба и Массне.
Остальные восемь концертов пройдут в Малом зале петербургской филармонии и предоставят возможность встретиться:
29 октября - с интернациональным дуэтом нидерландской скрипачки Фредерике Саэйс и японской пианистки Мики Аоки, в исполнении которых прозвучат сочинения Равеля, Пуленка, Изаи, Гершвина, Де Фальи, Листа и Сарасате;
30 октября - с Фортепианным трио Филармонического общества Санкт-Петербурга в составе - Дмитрий Павлий (фортепиано), Игорь Золотарёв (скрипка) и Никита Зубарев (виолончель), которые вынесут на суд слушателей сочинения Моцарта, Мендельсона, Юона и Слонимского;
31 октября - с искусством победительницы Листовского конкурса, молодой грузинской пианистки Мариам Бацашвили, в исполнении которой и прозвучат различные произведения великого венгерского композитора и пианиста;
1 ноября - с дуэтом венгерских музыкантов – скрипачом и виолончелистом – братьями Шандором и Адамом Яворкай, представляющими развёрнутую программу из сочинений Гайдна, Кодаи, Венявского, Паганини, Эрнста, Бартока и Хальворсена;
2 ноября - с хорошо известной пианисткой Полиной Осетинской, на этот раз выступающей в роли интерпретатора Прелюдий, Музыкальных моментов и знаменитых транскрипций Сергея Рахманинова;
3 ноября - с феноменальным мастерством американского виолончелиста Амита Пеледа, уже не раз бывавшего в нашем городе, который в ансамбле с болгарским пианистом Стефаном Петровым представит слушателям сочинения Кодаи, Блоха, Кассадо и Рахманинова;
4 ноября - с необычным «Alliage Quintet» из Германии, в состав которого, наряду с фортепиано, входят все четыре разновидности саксофона. Даниэль Готье, Корюн Асатрян, Симон Ханрат, Себастьян Поттмайер вместе с пианисткой Янг Ен Бай познакомят слушателей с оригинальными переложениями известнейших сочинений Сен-Санса, Хачатуряна, Римского-Корсакова, Бизе, Глиэра, Лядова и Шостаковича.
И наконец, 5 ноября в последнем из концертов в Малом зале филармонии слушатели встретятся с немецким фортепианным квартетом «Faure», однажды уже участвовавшим в «Серебряной лире». Скрипачка Эрика Гельдзецер, альтист Саша Фремблинг, виолончелист Константин Хайдрих и пианист Дирк Моммерц исполнят Третий фортепианный квартет Брамса и свою версию «Картинок с выставки» Мусоргского.
Организаторы надеются на то, что фестиваль «Серебряная лира» и впредь не только продлит традицию знакомства публики с лучшими мировыми достижениями в сфере камерного музицирования, но и привлечёт в филармонические залы новых, молодых поклонников академического музыкального искусства.
Источник: Серебряная лира