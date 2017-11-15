Международный фестиваль современной музыки пройдёт в Перми
15.11.2017, 11:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 20 по 29 ноября в Перми пройдет XI международный фестиваль современной музыки «Sound 59».
Центральная идея, объединяющая большинство событий фестиваля – единство современного профессионального композиторского творчества и народной музыки. XI фестиваль – это проект Пермского отделения Союза композиторов России и Российского фольклорного союза, проводимый совместно с Пермской краевой филармонией, театром «Балет Евгения Панфилова», Пермским государственным институтом культуры, Пермским музыкальным колледжем. Народная музыка, воплощённая в современном композиторском творчестве, важная, но не единственная грань фестиваля «Sound 59».
Стало уже традицией представление на фестивале новых творческих работ композиторов Перми. В этом году состоятся две мировые премьеры. Камерная опера Геннадия Широглазова «Как я стала амазонкой» по мотивам поэмы Дженни Луис в исполнении оркестра и солистов Пермского театра оперы и балета. Основная идея сочинения – преодоление человеком тяжёлого недуга, болезни. В исполнении оперы примет участие английская поэтесса, автор либретто Дженни Луис. Видео-арт – Александр Федин. Хореография – Анастасия Солдатова. Премьера оперы состоится в частной филармонии «Триумф» (улица Ленина, 44).
Вторая музыкально-театральная премьера фестиваля, которая будет представлена в большом зале филармонии (улица Куйбышева, 14) – балет Игоря Машукова «Золотой Полоз». Либретто хореографического спектакля основано на этно-мифологических сюжетах сказов Павла Бажова. «Золотой Полоз» создан в содружестве с театром «Балет Евгения Панфилова». Хореограф – художественный руководитель театра Сергей Райник. Художник – Валерий Кунгуров. Музыкальное пространство спектакля воссоздаёт ансамбль крестьянской музыки «Репей» (Москва). Ансамбль «Репей» представит на фестивале музыкально-поэтическую программу «Была бы бабою простой» о жизни и творчестве поэтессы Марины Цветаевой и проведёт мастер-класс игры на древних финно-угорских флейтах пэляны для студентов Пермского музыкального колледжа.
В Пермском музыкальном колледже (улица Екатерининская, 71) состоится лекция «Музыкальный театр в современной мире» директора Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Андрея Борисова, мастер-класс по джазовой импровизации гостя фестиваля, профессора музыкальной композиции университета в Калифорнии Эрика Драйса, концерт молодых композиторов и детских фольклорных коллективов Перми и Пермского края.
Музыка композиторов Перми, лучшие сочинения отечественных композиторов-педагогов XX века, народные песни Пермского края в аутентичном исполнении прозвучат на концертах, которые пройдут в Пермском государственном институте культуры (улица Газеты Звезда,18).
Любители современной зарубежной музыки смогут познакомиться на фестивале с творчеством композиторов Америки: Джона Кейджа, Памелы Медсен, Веры Ивановой, Дэвида Ланга, Фредерика Ржевского в исполнении солистов Московского ансамбля современной музыки. В концерте примут участие гости фестиваля Памела Мэдсен, Эрик Драйс, Вера Иванова (США).
XI международный фестиваль современной музыки в Перми «Sound 59» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края, департамента культуры и молодёжной политики администрации города, Российского музыкального Союза, Союза композиторов России.
Художественный руководитель «Sound 59» – композитор Игорь Машуков.
Центральная идея, объединяющая большинство событий фестиваля – единство современного профессионального композиторского творчества и народной музыки. XI фестиваль – это проект Пермского отделения Союза композиторов России и Российского фольклорного союза, проводимый совместно с Пермской краевой филармонией, театром «Балет Евгения Панфилова», Пермским государственным институтом культуры, Пермским музыкальным колледжем. Народная музыка, воплощённая в современном композиторском творчестве, важная, но не единственная грань фестиваля «Sound 59».
Стало уже традицией представление на фестивале новых творческих работ композиторов Перми. В этом году состоятся две мировые премьеры. Камерная опера Геннадия Широглазова «Как я стала амазонкой» по мотивам поэмы Дженни Луис в исполнении оркестра и солистов Пермского театра оперы и балета. Основная идея сочинения – преодоление человеком тяжёлого недуга, болезни. В исполнении оперы примет участие английская поэтесса, автор либретто Дженни Луис. Видео-арт – Александр Федин. Хореография – Анастасия Солдатова. Премьера оперы состоится в частной филармонии «Триумф» (улица Ленина, 44).
Вторая музыкально-театральная премьера фестиваля, которая будет представлена в большом зале филармонии (улица Куйбышева, 14) – балет Игоря Машукова «Золотой Полоз». Либретто хореографического спектакля основано на этно-мифологических сюжетах сказов Павла Бажова. «Золотой Полоз» создан в содружестве с театром «Балет Евгения Панфилова». Хореограф – художественный руководитель театра Сергей Райник. Художник – Валерий Кунгуров. Музыкальное пространство спектакля воссоздаёт ансамбль крестьянской музыки «Репей» (Москва). Ансамбль «Репей» представит на фестивале музыкально-поэтическую программу «Была бы бабою простой» о жизни и творчестве поэтессы Марины Цветаевой и проведёт мастер-класс игры на древних финно-угорских флейтах пэляны для студентов Пермского музыкального колледжа.
В Пермском музыкальном колледже (улица Екатерининская, 71) состоится лекция «Музыкальный театр в современной мире» директора Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Андрея Борисова, мастер-класс по джазовой импровизации гостя фестиваля, профессора музыкальной композиции университета в Калифорнии Эрика Драйса, концерт молодых композиторов и детских фольклорных коллективов Перми и Пермского края.
Музыка композиторов Перми, лучшие сочинения отечественных композиторов-педагогов XX века, народные песни Пермского края в аутентичном исполнении прозвучат на концертах, которые пройдут в Пермском государственном институте культуры (улица Газеты Звезда,18).
Любители современной зарубежной музыки смогут познакомиться на фестивале с творчеством композиторов Америки: Джона Кейджа, Памелы Медсен, Веры Ивановой, Дэвида Ланга, Фредерика Ржевского в исполнении солистов Московского ансамбля современной музыки. В концерте примут участие гости фестиваля Памела Мэдсен, Эрик Драйс, Вера Иванова (США).
XI международный фестиваль современной музыки в Перми «Sound 59» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края, департамента культуры и молодёжной политики администрации города, Российского музыкального Союза, Союза композиторов России.
Художественный руководитель «Sound 59» – композитор Игорь Машуков.
Источник: http://www.gorodperm.ru