Международный органный фестиваль Adestefideles откроется 24 декабря
20.12.2017, 10:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 декабря в 16 часов, в Рождественский сочельник, в органном зале римско-католического храма Святого Станислава уже в четвертый раз стартует Международный органный фестиваль Adestefideles, полюбившийся петербуржцам и многочисленным гостям культурной столицы.
IV Рождественский международный органный фестиваль AdesteFideles
Римско-католический приход Святого Станислава
Улица Союза Печатников 22
24 декабря 2017 – 14 января 2018
Открытие фестиваля
24 декабря 2017, воскресенье, 16 часов
Органно-хоровой концерт
Adestefideles
Бах, Гречанинов, Дюпре
Ощутить атмосферу чудесного зимнего праздника, приоткрыть дверь в волшебство и проникнуться мистическим светом Рождества – все эти позитивные эмоции можно испытать на концертах фестиваля, перекинувшего символический мост между уходящим старым и надвигающимся Новым Годом. Лучшие музыканты Санкт-Петербурга, России и зарубежья почти в течение трех недель будут делиться с Вам своим мастерством и талантом. Концерт-открытие начнется с песнопения Adestefideles. («Придите, верные»). Это католическийрождественскийгимн, известный со второй половины XVIII века. В этот вечер также прозвучат органные хиты Баха, прекрасные Рождественские мотеты Пуленка, фрагменты из Праздничной мессы Гречанинова и Героическая поэма для органа, трех труб, трех тромбонов и малого барабана гениального французского органиста и композитора Марселя Дюпре.
Исполнители:
Лауреат международных конкурсов Камерный хор "Петербургские серенады"
Художественный руководитель и дирижёр
Егор Лосев
Большой брасс
Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А.Римского-Корсакова
Лауреаты международных конкурсов
Дмитрий Каляка, тенор
Екатерина Маришкина, орган
Мария Лебедева, орган Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
26 декабря 2017, вторник, 19 часов
Органный концерт
Рождество с Бахом и Вагнером
Бах, Вагнер, Регер.
26 декабря, во второй день западного Рождества, блестящий молодой органист, лауреат престижных музыкальных конкурсов Мансур Юсупов приглашает отметить радостный праздник в компании Баха, Регера, Вагнера и Вьерна.Монументальная прелюдия и фуга лейпцигского кантора ми-бемоль мажор связана с символическим выражением Святой Троицы: три разнохарактерные темы в прелюдии (три духовных образа — Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух), три раздела и три темы в фуге и даже выбор тональности ми-бемоль мажор с тремя ключевыми знаками. Рождественские хоральные прелюдии. Торжественное шествие к собору из вагнеровского «Лоэнгрина». Взгляд на Рождество великого немецкого органиста и композитора Макса Регера. И, наконец, сияние лунного света под звон праздничных колоколов гениального создателя сочинений для «симфонического» органа Луи Вьерна.
Лауреат международных конкурсов
Мансур Юсупов (Санкт-Петербург-Калининград)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
27 декабря 2017, среда 19 часов
Органный концерт
Мистерия Рождества
Бах, Ален, Мессиан
Приобщитесь к мистике Рождества вместе с известной петербургской органисткой Юлией Глазковой. В концерте органично сочетаются французская и немецкая музыка различных эпох. Изысканная пастораль и рождественская хоральная прелюдия Баха, ля мажорная соната Мендельсона, романтика, опирающегося в своих опусах на баховскую полифонию. Шедевры французской музыки – сочинения мэтров органа Алена, Дюпре и Мессиана. Музыка разных эпох и стран объединена единым рождественским настроением, глубокой медитативностью и запечетленной в звуках красотой.
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Юлия Глазкова, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
30 декабря 2017, суббота, 19 часов
Праздник музыки
Органно-хоровой концерт
Бах, Вьерн, рождественские колядки, песни народов мира
Настоящий праздник ждёт любителей музыки накануне Нового Года, в период между католическим и православным Рождеством.Замечательный коллектив, Камерный хор Festino под управлением Александры Макаровой представит сверкающую яркими и разнообразными красками Рождественскую программу. Сочинения эпохи Ренессанса, раннего барокко, колядки и песни разных стран мира, а также органные шедевры Франка и Вьерна в исполнении молодой и талантливой органистки Елизаветы Лобановой создадут чудесное праздничное настроение всем собравшимся. Приходите на Праздник Музыки, ведь название Festino в переводе с итальянского означает «маленький праздник» !
Исполнители:
Лауреат международных конкурсов
Камерный хор Festino
Художественный руководитель – лауреат международного конкурса
Александра Макарова
Лауреат международныхконкурсов Елизавета Лобанова, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
3 января 2017, среда, 19 часов
Органно-инструментальный концерт
Animamundi
Бах, Аренский, Пьяццолла
Хотите проникнуть во глубину Души Мира? Ощутить первозданную и светлую радость Рождества и новогоднее обновление? Animamundi – новая программа Санкт-Петербургского концертного дуэта. В этот зимний умиротворяющий вечер Екатерина Маришкина и Марк Таубе исполнят музыку, затрагивающую самые сокровенные и потаенные уголки человеческого сердца. Искрящаяся радостью Токката и фуга ми мажор Баха и зима по-аргентински Пьяццоллы. Изысканное звучание Маршана и Клерамбо. Потрясающий, редко звучащий скрипичный концерт Аренского в транскрипции для скрипки и органа. Музыкальный синтез эпох, стилей, жанров и
Исполнители:
Санкт-Петербургский концертный дуэт
Марк Таубе, скрипка
Екатерина Маришкина, орган
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
4 января 2017, четверг, 19 часов
Органно-вокальный концерт
Библейские песни
Вивальди, Моцарт, Дворжак, Пуччини
Концерт чешских гостей фестиваля вокалистки Аннеты Ручкой и органиста Йозефа Кратохвила «Библейские песни» назван по одноименному сочинению чешского Орфея – Антонина Дворжака. «Это лучшее, чтоя создал в данной области», — говорил композитор про свой вокальный цикл. «Библейские песни» – символический пик его вокальной лирики, поражающий своей философской глубиной и одновременно простотой выразительных средств. Огромное значение имеет текст – это старочешский перевод Псалмов Давида из знаменитой Кралицкой Библии 1579 года. Композитор лично составил тексты, объединив в них отдельные строфы разных псалмов. «Библейские песни» были созданы Дворжаком в результате невероятного творческого озарения всего лишь 21 день.
Программу концерта расцветят ярчайшими красками вокальные сочинения Пуччини, Вивальди и Моцарта. Особое праздничное настроение создаст исполнение органных сочинений Гильмана и Бальбатра. Поразмышляйте о главном, под «Библейские песни» Антонина Дворжака!
Исполнители:
Лауреат Международных конкурсов
Аннета Ручкова, лирико-колоратурное сопрано
Йозеф Кратохвил, орган
Чехия
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
5 января 2017, пятница, 19 часов
Органный концерт
Симфония Рождества
Бах, Чайковский. Вьерн
В концерте польского органиста МатеушаЖевуски «Симфония Рождества» прозвучат самые разные сочинения. Среди них – оригинальные, написанные для органа, и интереснейшие транскрипции. Знаменитая Пассакалия Баха, Шестая симфония гениального французского органиста и композитора Луи Вьерна, чьи сочинения тесно связаны с технологическим прогрессом органостроения в середине XIX века. Благодаря гениальным усовершенствованиям органного мастера АристидаКавайе-Коля, орган приобрёл звучание, сравнимое по силе и мощи с целым симфоническим оркестром. Инструмент нового типа дал толчок небывалому подъему французского органного искусства. Симфонии Вьерна стоят в числе лучших сочинений для органов с «симфоническим» звучанием. Программу органично дополняют фрагменты цикла Мессиана «Вознесенье», а праздничное рождественское настроение поддержит органная версия знаменитой сюиты одного из самых РОЖДЕСТВЕНСКИХ сочинений – Сюиты из «Щелкунчика» Чайковского.
Исполнители
Лауреаты Международных конкурсов
МатеушЖевуски, орган, Польша
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
6 января 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Рождественские сны
Бах, Франк, Янченко
В традиционной праздничной программе виртуозной молодой органистки Марии Лебедевой прозвучит удивительное сочинение выдающегося органиста и композитора Олега Янченко, давшее название концерту. Его никогда нельзя сыграть одинаково – оно написано в импровизационном стиле, поэтому ни одно последующее исполнение не похоже на предыдущее. Особый колорит вечеру придаст романтическое звучание Пасторалей Сезара Франка и Густава Меркеля, а также рапсодии Камилла Сен-Санса, написанной в духе рождественских пасторалей. Английская рождественская нота раскроется в фантазии Джона Веста. Главная изюминка концерта – органные транскрипции фрагментов из Рождественских ораторий Баха и Сен-Санса, сделанные разными авторами.
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов Мария Лебедева, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
7 января 2018, воскресенье,13 часов
Рождество с Гофманом и Чайковским
Гофман «Щелкунчик и мышиный король», фрагменты новеллы
Чайковский Сюита из балета «Щелкунчик№ ор.71-а
Переложение для органа в четыре руки Александра Дэрра
Детский альбом, фрагменты, переложение для органа
Рождественские праздники неизменно ассоциируются у нас с музыкой Петра Ильича Чайковского и удивительными историями Гофмана. В первую очередь — это балет «Щелкунчик», музыка которого замечательно звучит на органе. Не менее интересно в органной версии и новое рождение знаменитого «Детского альбома» –трогательного цикла фортепианных пьес Чайковского Эта музыка понятна и близка абсолютно всем — от мала до велика! На Рождество с Чайковским приглашают лауреаты международных конкурсов, органистки Мария Лебедева и Екатерина Маришкина, а также чтец Александр Сикорский.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Мария Лебедева
Екатерина Маришкина (орган)
Александр Сикорский (художественное слово)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
7 января 2017, воскресенье, 16часов
Органно-вокальный концерт
Puernatus in Bethleem
Дакен, Бах, Мендельсон
В Средние века для рождественских богослужений начала создаваться церковная музыка. Одно из самых известных входных песнопений PuernatusinBethlehem дало название концерту, который несмотря на свое западное наполнение, проходит в первый день православного Рождества. Ликующие ноэлиДакена, прославление Девы Марии в Магнификате Баха и AveMariaВьерна, непременные Рождественские хиты – католический гимн AdesteFideles и Тихая ночь Груббера, звучащая на многочисленных языках Европы. Особый колорит концерту московских гостей фестиваля Елены Стрижаковой и Александра Попова придаст звучание вокальных номеров Мендельсона и Адана и органных опусов Гильмана.
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
8 января2017, понедельник, 19 часов
Органно-хоровой концерт
Рождествоacapella
Рождествоacapella. В концерте прозвучит рождественская, новогодняя, и просто праздничная, поднимающая настроение музыка в исполнении петербургского коллектива Акапеллика. Бах, Петерс, Грубер, русские и польские колядки, музыка из кинофильмов, авторские сочинения участников ансамбля и много другое. На этот раз Акапеллика отступит от своего традиционного стиля исполнения, нашедшего отражение даже в названии коллектива.Помимо традиционных композицийacapella, прозвучат специально подготовленные для этого концерта номера в сопровождении органа, за которым будет в этот необыкновенный вечер известная виртуозка Мария Лебедева. Концерт не обойдется и без всемирно признанных хитов для органа соло.
Исполнители:
Лауреат Международных конкурсов
Мария Лебедева, орган
Ансамбль Акапеллика
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
9 января 2017, вторник, 19 часов
Органно-инструментальный концерт
Эхо радости
Бах, Гендель, Бабаджанян
Рождество и Новый Год уже наступили, но эхо радости длится бесконечно. Эхо концерта прекрасной органной пары – Дины Ихиной и Дениса Маханькова, а также уникального музыканта, контратенора и трубача Геннадия Никонова, долго будет звучать в воображении публики, посетивший этот удивительный концерт. Сочинения Баха, Брунса и Габриэли для органа соло, вокальные номера из золотого репертуара Барокко, неожиданные и яркиеоригинальные сочинения и транскрипции для трубы Штамма и Бабаджаняна в сопровождении органа представлены в эксклюзивной программе «Эхо радости».
Исполнители:
Лауреаты Международных конкурсов
Дина Ихина, Денис Маханьков, орган
Геннадий Никонов, труба, контратенор
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
11 января 2017, четверг, 19 часов
Торжество органа. Музыка России и Франции
Бальбатр, Видор, Глиэр
Юная и талантливая органистка, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов Эльнора Гросс приглашает на Торжество органа. Масштабный опус родоначальника жанра органной симфонии Шарля-Мари Видора, его знаменитая Шестая симфония, прозвучит целиком. Французская тема продолжится в Токкате ЭженаГийю, нашего современника, блестящего органиста и композитора. Мостик из Франции в Россию перекинет сочинение Георгия Катуара – замечательно русского композитора, француза по рождению. Особые краски концерту придаст исполнение музыки Гильмана и Глиэра.
Исполнитель:
Лауреат международных конкуров
Эльнора Гросс, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
13 января 2017, суббота, 19 часов
Органно-вокальный концерт
Огонь созидания
Бах, Мендельсон, Тватаринов
Рождество и Новый Год. Волшебные зимние дни и праздничная иллюминация.В такое время так хочется радости, праздника и красоты! Прикоснуться к вечным ценностям, ощутить собственную причастность к бескрайнему миру, в котором мы живем.Разнообразную гамму эмоций и переживаний навеет концерт «Огонь созидания», подготовленный очаровательным дуэтом, лауреатами международных конкурсов Александрой Зарянкиной и Екатериной Маришкиной. Название концерту дал вокальный цикл в сопровождении органа очень молодого и бесконечно талантливого органиста и композитора Ивана Татаринова, написанный на стихи финского поэта ЭйноЛейно по просьбе Екатерины Маришкиной. Зримые и яркие образы, тончайшая звукопись, вдохновенные гармонии, музыка души… Дополнительные краски вечеру придаст звучание сольного органа в опусах Баха, Мендельсона и Мерикантоинеповторимый тембр чудесного сопрано Александры Зарянкиной, которая исполнит сочинения Каччини и НаджиХакима.
Исполнители:
Лауреаты Международных конкурсов
Александра Зарянкина, сопрано
Екатерина Маришкина, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
14 января 2017 воскресенье, 16 часов
Закрытие фестиваля
Органно-инструментальный концерт
Бах, Шуберт, Пьяццолла, Екимов
Под вечерней звездой
Первый день Старого Нового года. Чудеса продолжаются. Впервые в Фестивале AdesteFideles принимает участие известный виолончелист и дирижер, ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев. За органом – один из ведущих музыкантов современности Даниэль Зарецкий, объехавший с концертами многочисленные города мира. Органные хиты Баха, Вьерна и Жигу, сочинения Шуберта, Пьяццоллы и Екимова для виолончели в сопровождении органа прозвучат под яркой Вечерней Звездой, освещающий путь к исполнению желаний, загаданных под Новый Год.
Исполнители:
Заслуженный артист России
Даниэль Зарецкий, орган
Лауреат международного конкурса
Алексей Васильев, виолончель
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
IV Рождественский международный органный фестиваль AdesteFideles
Римско-католический приход Святого Станислава
Улица Союза Печатников 22
24 декабря 2017 – 14 января 2018
Открытие фестиваля
24 декабря 2017, воскресенье, 16 часов
Органно-хоровой концерт
Adestefideles
Бах, Гречанинов, Дюпре
Ощутить атмосферу чудесного зимнего праздника, приоткрыть дверь в волшебство и проникнуться мистическим светом Рождества – все эти позитивные эмоции можно испытать на концертах фестиваля, перекинувшего символический мост между уходящим старым и надвигающимся Новым Годом. Лучшие музыканты Санкт-Петербурга, России и зарубежья почти в течение трех недель будут делиться с Вам своим мастерством и талантом. Концерт-открытие начнется с песнопения Adestefideles. («Придите, верные»). Это католическийрождественскийгимн, известный со второй половины XVIII века. В этот вечер также прозвучат органные хиты Баха, прекрасные Рождественские мотеты Пуленка, фрагменты из Праздничной мессы Гречанинова и Героическая поэма для органа, трех труб, трех тромбонов и малого барабана гениального французского органиста и композитора Марселя Дюпре.
Исполнители:
Лауреат международных конкурсов Камерный хор "Петербургские серенады"
Художественный руководитель и дирижёр
Егор Лосев
Большой брасс
Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А.Римского-Корсакова
Лауреаты международных конкурсов
Дмитрий Каляка, тенор
Екатерина Маришкина, орган
Мария Лебедева, орган Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
26 декабря 2017, вторник, 19 часов
Органный концерт
Рождество с Бахом и Вагнером
Бах, Вагнер, Регер.
26 декабря, во второй день западного Рождества, блестящий молодой органист, лауреат престижных музыкальных конкурсов Мансур Юсупов приглашает отметить радостный праздник в компании Баха, Регера, Вагнера и Вьерна.Монументальная прелюдия и фуга лейпцигского кантора ми-бемоль мажор связана с символическим выражением Святой Троицы: три разнохарактерные темы в прелюдии (три духовных образа — Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух), три раздела и три темы в фуге и даже выбор тональности ми-бемоль мажор с тремя ключевыми знаками. Рождественские хоральные прелюдии. Торжественное шествие к собору из вагнеровского «Лоэнгрина». Взгляд на Рождество великого немецкого органиста и композитора Макса Регера. И, наконец, сияние лунного света под звон праздничных колоколов гениального создателя сочинений для «симфонического» органа Луи Вьерна.
Лауреат международных конкурсов
Мансур Юсупов (Санкт-Петербург-Калининград)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
27 декабря 2017, среда 19 часов
Органный концерт
Мистерия Рождества
Бах, Ален, Мессиан
Приобщитесь к мистике Рождества вместе с известной петербургской органисткой Юлией Глазковой. В концерте органично сочетаются французская и немецкая музыка различных эпох. Изысканная пастораль и рождественская хоральная прелюдия Баха, ля мажорная соната Мендельсона, романтика, опирающегося в своих опусах на баховскую полифонию. Шедевры французской музыки – сочинения мэтров органа Алена, Дюпре и Мессиана. Музыка разных эпох и стран объединена единым рождественским настроением, глубокой медитативностью и запечетленной в звуках красотой.
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Юлия Глазкова, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
30 декабря 2017, суббота, 19 часов
Праздник музыки
Органно-хоровой концерт
Бах, Вьерн, рождественские колядки, песни народов мира
Настоящий праздник ждёт любителей музыки накануне Нового Года, в период между католическим и православным Рождеством.Замечательный коллектив, Камерный хор Festino под управлением Александры Макаровой представит сверкающую яркими и разнообразными красками Рождественскую программу. Сочинения эпохи Ренессанса, раннего барокко, колядки и песни разных стран мира, а также органные шедевры Франка и Вьерна в исполнении молодой и талантливой органистки Елизаветы Лобановой создадут чудесное праздничное настроение всем собравшимся. Приходите на Праздник Музыки, ведь название Festino в переводе с итальянского означает «маленький праздник» !
Исполнители:
Лауреат международных конкурсов
Камерный хор Festino
Художественный руководитель – лауреат международного конкурса
Александра Макарова
Лауреат международныхконкурсов Елизавета Лобанова, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
3 января 2017, среда, 19 часов
Органно-инструментальный концерт
Animamundi
Бах, Аренский, Пьяццолла
Хотите проникнуть во глубину Души Мира? Ощутить первозданную и светлую радость Рождества и новогоднее обновление? Animamundi – новая программа Санкт-Петербургского концертного дуэта. В этот зимний умиротворяющий вечер Екатерина Маришкина и Марк Таубе исполнят музыку, затрагивающую самые сокровенные и потаенные уголки человеческого сердца. Искрящаяся радостью Токката и фуга ми мажор Баха и зима по-аргентински Пьяццоллы. Изысканное звучание Маршана и Клерамбо. Потрясающий, редко звучащий скрипичный концерт Аренского в транскрипции для скрипки и органа. Музыкальный синтез эпох, стилей, жанров и
Исполнители:
Санкт-Петербургский концертный дуэт
Марк Таубе, скрипка
Екатерина Маришкина, орган
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
4 января 2017, четверг, 19 часов
Органно-вокальный концерт
Библейские песни
Вивальди, Моцарт, Дворжак, Пуччини
Концерт чешских гостей фестиваля вокалистки Аннеты Ручкой и органиста Йозефа Кратохвила «Библейские песни» назван по одноименному сочинению чешского Орфея – Антонина Дворжака. «Это лучшее, чтоя создал в данной области», — говорил композитор про свой вокальный цикл. «Библейские песни» – символический пик его вокальной лирики, поражающий своей философской глубиной и одновременно простотой выразительных средств. Огромное значение имеет текст – это старочешский перевод Псалмов Давида из знаменитой Кралицкой Библии 1579 года. Композитор лично составил тексты, объединив в них отдельные строфы разных псалмов. «Библейские песни» были созданы Дворжаком в результате невероятного творческого озарения всего лишь 21 день.
Программу концерта расцветят ярчайшими красками вокальные сочинения Пуччини, Вивальди и Моцарта. Особое праздничное настроение создаст исполнение органных сочинений Гильмана и Бальбатра. Поразмышляйте о главном, под «Библейские песни» Антонина Дворжака!
Исполнители:
Лауреат Международных конкурсов
Аннета Ручкова, лирико-колоратурное сопрано
Йозеф Кратохвил, орган
Чехия
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
5 января 2017, пятница, 19 часов
Органный концерт
Симфония Рождества
Бах, Чайковский. Вьерн
В концерте польского органиста МатеушаЖевуски «Симфония Рождества» прозвучат самые разные сочинения. Среди них – оригинальные, написанные для органа, и интереснейшие транскрипции. Знаменитая Пассакалия Баха, Шестая симфония гениального французского органиста и композитора Луи Вьерна, чьи сочинения тесно связаны с технологическим прогрессом органостроения в середине XIX века. Благодаря гениальным усовершенствованиям органного мастера АристидаКавайе-Коля, орган приобрёл звучание, сравнимое по силе и мощи с целым симфоническим оркестром. Инструмент нового типа дал толчок небывалому подъему французского органного искусства. Симфонии Вьерна стоят в числе лучших сочинений для органов с «симфоническим» звучанием. Программу органично дополняют фрагменты цикла Мессиана «Вознесенье», а праздничное рождественское настроение поддержит органная версия знаменитой сюиты одного из самых РОЖДЕСТВЕНСКИХ сочинений – Сюиты из «Щелкунчика» Чайковского.
Исполнители
Лауреаты Международных конкурсов
МатеушЖевуски, орган, Польша
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
6 января 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Рождественские сны
Бах, Франк, Янченко
В традиционной праздничной программе виртуозной молодой органистки Марии Лебедевой прозвучит удивительное сочинение выдающегося органиста и композитора Олега Янченко, давшее название концерту. Его никогда нельзя сыграть одинаково – оно написано в импровизационном стиле, поэтому ни одно последующее исполнение не похоже на предыдущее. Особый колорит вечеру придаст романтическое звучание Пасторалей Сезара Франка и Густава Меркеля, а также рапсодии Камилла Сен-Санса, написанной в духе рождественских пасторалей. Английская рождественская нота раскроется в фантазии Джона Веста. Главная изюминка концерта – органные транскрипции фрагментов из Рождественских ораторий Баха и Сен-Санса, сделанные разными авторами.
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов Мария Лебедева, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
7 января 2018, воскресенье,13 часов
Рождество с Гофманом и Чайковским
Гофман «Щелкунчик и мышиный король», фрагменты новеллы
Чайковский Сюита из балета «Щелкунчик№ ор.71-а
Переложение для органа в четыре руки Александра Дэрра
Детский альбом, фрагменты, переложение для органа
Рождественские праздники неизменно ассоциируются у нас с музыкой Петра Ильича Чайковского и удивительными историями Гофмана. В первую очередь — это балет «Щелкунчик», музыка которого замечательно звучит на органе. Не менее интересно в органной версии и новое рождение знаменитого «Детского альбома» –трогательного цикла фортепианных пьес Чайковского Эта музыка понятна и близка абсолютно всем — от мала до велика! На Рождество с Чайковским приглашают лауреаты международных конкурсов, органистки Мария Лебедева и Екатерина Маришкина, а также чтец Александр Сикорский.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Мария Лебедева
Екатерина Маришкина (орган)
Александр Сикорский (художественное слово)
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
7 января 2017, воскресенье, 16часов
Органно-вокальный концерт
Puernatus in Bethleem
Дакен, Бах, Мендельсон
В Средние века для рождественских богослужений начала создаваться церковная музыка. Одно из самых известных входных песнопений PuernatusinBethlehem дало название концерту, который несмотря на свое западное наполнение, проходит в первый день православного Рождества. Ликующие ноэлиДакена, прославление Девы Марии в Магнификате Баха и AveMariaВьерна, непременные Рождественские хиты – католический гимн AdesteFideles и Тихая ночь Груббера, звучащая на многочисленных языках Европы. Особый колорит концерту московских гостей фестиваля Елены Стрижаковой и Александра Попова придаст звучание вокальных номеров Мендельсона и Адана и органных опусов Гильмана.
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
8 января2017, понедельник, 19 часов
Органно-хоровой концерт
Рождествоacapella
Рождествоacapella. В концерте прозвучит рождественская, новогодняя, и просто праздничная, поднимающая настроение музыка в исполнении петербургского коллектива Акапеллика. Бах, Петерс, Грубер, русские и польские колядки, музыка из кинофильмов, авторские сочинения участников ансамбля и много другое. На этот раз Акапеллика отступит от своего традиционного стиля исполнения, нашедшего отражение даже в названии коллектива.Помимо традиционных композицийacapella, прозвучат специально подготовленные для этого концерта номера в сопровождении органа, за которым будет в этот необыкновенный вечер известная виртуозка Мария Лебедева. Концерт не обойдется и без всемирно признанных хитов для органа соло.
Исполнители:
Лауреат Международных конкурсов
Мария Лебедева, орган
Ансамбль Акапеллика
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
9 января 2017, вторник, 19 часов
Органно-инструментальный концерт
Эхо радости
Бах, Гендель, Бабаджанян
Рождество и Новый Год уже наступили, но эхо радости длится бесконечно. Эхо концерта прекрасной органной пары – Дины Ихиной и Дениса Маханькова, а также уникального музыканта, контратенора и трубача Геннадия Никонова, долго будет звучать в воображении публики, посетивший этот удивительный концерт. Сочинения Баха, Брунса и Габриэли для органа соло, вокальные номера из золотого репертуара Барокко, неожиданные и яркиеоригинальные сочинения и транскрипции для трубы Штамма и Бабаджаняна в сопровождении органа представлены в эксклюзивной программе «Эхо радости».
Исполнители:
Лауреаты Международных конкурсов
Дина Ихина, Денис Маханьков, орган
Геннадий Никонов, труба, контратенор
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
11 января 2017, четверг, 19 часов
Торжество органа. Музыка России и Франции
Бальбатр, Видор, Глиэр
Юная и талантливая органистка, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов Эльнора Гросс приглашает на Торжество органа. Масштабный опус родоначальника жанра органной симфонии Шарля-Мари Видора, его знаменитая Шестая симфония, прозвучит целиком. Французская тема продолжится в Токкате ЭженаГийю, нашего современника, блестящего органиста и композитора. Мостик из Франции в Россию перекинет сочинение Георгия Катуара – замечательно русского композитора, француза по рождению. Особые краски концерту придаст исполнение музыки Гильмана и Глиэра.
Исполнитель:
Лауреат международных конкуров
Эльнора Гросс, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
13 января 2017, суббота, 19 часов
Органно-вокальный концерт
Огонь созидания
Бах, Мендельсон, Тватаринов
Рождество и Новый Год. Волшебные зимние дни и праздничная иллюминация.В такое время так хочется радости, праздника и красоты! Прикоснуться к вечным ценностям, ощутить собственную причастность к бескрайнему миру, в котором мы живем.Разнообразную гамму эмоций и переживаний навеет концерт «Огонь созидания», подготовленный очаровательным дуэтом, лауреатами международных конкурсов Александрой Зарянкиной и Екатериной Маришкиной. Название концерту дал вокальный цикл в сопровождении органа очень молодого и бесконечно талантливого органиста и композитора Ивана Татаринова, написанный на стихи финского поэта ЭйноЛейно по просьбе Екатерины Маришкиной. Зримые и яркие образы, тончайшая звукопись, вдохновенные гармонии, музыка души… Дополнительные краски вечеру придаст звучание сольного органа в опусах Баха, Мендельсона и Мерикантоинеповторимый тембр чудесного сопрано Александры Зарянкиной, которая исполнит сочинения Каччини и НаджиХакима.
Исполнители:
Лауреаты Международных конкурсов
Александра Зарянкина, сопрано
Екатерина Маришкина, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
14 января 2017 воскресенье, 16 часов
Закрытие фестиваля
Органно-инструментальный концерт
Бах, Шуберт, Пьяццолла, Екимов
Под вечерней звездой
Первый день Старого Нового года. Чудеса продолжаются. Впервые в Фестивале AdesteFideles принимает участие известный виолончелист и дирижер, ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев. За органом – один из ведущих музыкантов современности Даниэль Зарецкий, объехавший с концертами многочисленные города мира. Органные хиты Баха, Вьерна и Жигу, сочинения Шуберта, Пьяццоллы и Екимова для виолончели в сопровождении органа прозвучат под яркой Вечерней Звездой, освещающий путь к исполнению желаний, загаданных под Новый Год.
Исполнители:
Заслуженный артист России
Даниэль Зарецкий, орган
Лауреат международного конкурса
Алексей Васильев, виолончель
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
Источник: Санкт-Петербургская консерватория