ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Координатор партийного проекта "Единой России" "Театры – детям" Наталия Пилюс сообщила, что на сегодняшний день только 35 регионов из 73, участвующих в проекте, подали заявки в Министерство культуры РФ на получение федеральной субсидии по софинансированию расходов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских театров и театров кукол.

"У регионов осталось два дня (до 22 сентября включительно), чтобы подать заявку в Министерство культуры на участие в данной программе. Важно, чтобы недостающие регионы успели оформить заявки, и театры получили поддержку. Мы с помощью наших координаторов в регионах держим эту ситуацию на особом контроле", – заявила Пилюс.

Она напомнила, что из федерального бюджета на ресурсное обеспечение реализации партпроекта "Театры – детям" выделено 300 млн рублей, и ключевая задача проекта – сделать так, чтобы детские спектакли стали доступны для большинства семей нашей страны. "Важно, чтобы детские театры соответствовали современным требованиям, были оснащены технически и занимались развитием детей с использованием современных технологий", – подчеркнула парламентарий.

Координатор партпроекта "Театры – детям" отметила, что поддержка театров для детей и юношества важна как для самих театров, так и для зрителей. "С получением субсидий театры смогут заниматься полноценной творческой деятельностью: приглашать режиссёров, ставить новые спектакли, придумывать оригинальные декорации и яркие костюмы. А родители маленьких зрителей получат возможность прививать детям любовь к классике, современному искусству и культуре в целом", – резюмировала она.