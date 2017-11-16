Минприроды России намерено создать охранную зону Мордовского заповедника
16.11.2017, 22:51
OREANDA-NEWS. Соответствующий проект приказа Минприроды России "Об охранной зоне Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича" направлен на согласование губернатору Нижегородской области и главе Республики Мордовия.
Согласно проекту приказа, общая площадь предполагаемой охранной зоны составляет 24 327 га (включая земли населённых пунктов). Из них 15 293 га относится к Республике Мордовия и 9 034 га – к Нижегородской области. Охранная зона образована на прилегающих к территории ООПТ земельных участках в Темниковском и Ельниковском муниципальных районах Республики Мордовия и земельных участках Вознесенского, Дивеевского и Первомайского муниципальных районов Нижегородской области для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природные комплексы и объекты заповедника.
Создание охранной зоны крайне необходимо для сохранения животных и растений, а также среды их обитания. На территории заповедника обитает единственная в регионе жизнеспособная популяция бурого медведя. На планируемой охранной зоне расположены основные кормовые стации лося в зимний период, основные места обитания европейской косули, основные кормовые стации кабана, основные места отёла пятнистого оленя. Это также дополнительная кормовая база для копытных животных, гнездования и пролёта многих видов птиц, существенная часть которых является редкими. Мордовский заповедник и прилегающая к нему с запада пойма р. Мокша являются ключевой орнитологической территорией России (КОТР) международного значения.
Предлагаемая охранная зона заповедника - место миграционных скоплений пролётных водоплавающих птиц (серый гусь, белолобый гусь, пискулька, гумённик, речные и нырковые утки). Территория заповедника является единственным достоверным местом размножения чёрного аиста в Мордовии (Красная книга РФ; Красная книга Республики Мордовия).
В озёрах поймы Мокши в планируемой охранной зоне обитает русская выхухоль (занесена в Красную книгу РФ, Красную книгу Республики Мордовия). Именно этот участок поймы (с максимальной шириной полосы охранной зоны, более 1 км) с пойменными озёрами и старыми мелиорационными каналами - местами обитания выхухоли - планируется взять под охрану и ограничить там спортивное и любительское рыболовство - как основные факторы, снижающие её численность в центре России.
Кроме того, в западной, юго-западной частях охранной зоны запланированы мероприятия по восстановлению вольной популяции зубров в районе кордона Таратинский Мордовского заповедника.
Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича создан 5 марта 1936 г. в правобережье р. Мокши на территории Темниковского района Республики Мордовия. Площадь заповедника на момент создания составила 32 148 га.
В заповеднике сосредоточено богатое видовое и ценотическое разнообразие, раритетный генофонд флоры и фауны. В Мордовском заповеднике известно 293 вида грибов, 190 видов лишайников, 77 видов мхов, 792 вида сосудистых растений, 3800 видов беспозвоночных, 32 вида рыб, 10 видов амфибий, 7 видов рептилий, 220 видов птиц, 66 видов млекопитающих.
Охранная зона в запланированных границах (пойменные участки и лесные массивы) будет являться буферным участком между заповедником и прилежащими населёнными пунктами и сельхозугодьями, где ведётся хозяйственная деятельность, результаты которой могут нарушить заповедный режим.
Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в части обеспечения режима охранной зоны заповедника осуществляет ФГБУ "Объединённая дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка "Смольный".
Согласно проекту приказа, общая площадь предполагаемой охранной зоны составляет 24 327 га (включая земли населённых пунктов). Из них 15 293 га относится к Республике Мордовия и 9 034 га – к Нижегородской области. Охранная зона образована на прилегающих к территории ООПТ земельных участках в Темниковском и Ельниковском муниципальных районах Республики Мордовия и земельных участках Вознесенского, Дивеевского и Первомайского муниципальных районов Нижегородской области для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природные комплексы и объекты заповедника.
Создание охранной зоны крайне необходимо для сохранения животных и растений, а также среды их обитания. На территории заповедника обитает единственная в регионе жизнеспособная популяция бурого медведя. На планируемой охранной зоне расположены основные кормовые стации лося в зимний период, основные места обитания европейской косули, основные кормовые стации кабана, основные места отёла пятнистого оленя. Это также дополнительная кормовая база для копытных животных, гнездования и пролёта многих видов птиц, существенная часть которых является редкими. Мордовский заповедник и прилегающая к нему с запада пойма р. Мокша являются ключевой орнитологической территорией России (КОТР) международного значения.
Предлагаемая охранная зона заповедника - место миграционных скоплений пролётных водоплавающих птиц (серый гусь, белолобый гусь, пискулька, гумённик, речные и нырковые утки). Территория заповедника является единственным достоверным местом размножения чёрного аиста в Мордовии (Красная книга РФ; Красная книга Республики Мордовия).
В озёрах поймы Мокши в планируемой охранной зоне обитает русская выхухоль (занесена в Красную книгу РФ, Красную книгу Республики Мордовия). Именно этот участок поймы (с максимальной шириной полосы охранной зоны, более 1 км) с пойменными озёрами и старыми мелиорационными каналами - местами обитания выхухоли - планируется взять под охрану и ограничить там спортивное и любительское рыболовство - как основные факторы, снижающие её численность в центре России.
Кроме того, в западной, юго-западной частях охранной зоны запланированы мероприятия по восстановлению вольной популяции зубров в районе кордона Таратинский Мордовского заповедника.
Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича создан 5 марта 1936 г. в правобережье р. Мокши на территории Темниковского района Республики Мордовия. Площадь заповедника на момент создания составила 32 148 га.
В заповеднике сосредоточено богатое видовое и ценотическое разнообразие, раритетный генофонд флоры и фауны. В Мордовском заповеднике известно 293 вида грибов, 190 видов лишайников, 77 видов мхов, 792 вида сосудистых растений, 3800 видов беспозвоночных, 32 вида рыб, 10 видов амфибий, 7 видов рептилий, 220 видов птиц, 66 видов млекопитающих.
Охранная зона в запланированных границах (пойменные участки и лесные массивы) будет являться буферным участком между заповедником и прилежащими населёнными пунктами и сельхозугодьями, где ведётся хозяйственная деятельность, результаты которой могут нарушить заповедный режим.
Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в части обеспечения режима охранной зоны заповедника осуществляет ФГБУ "Объединённая дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка "Смольный".
Источник: Минприроды России