04.04.2018, 12:31
Мировая премьера сочинения Софии Губайдулиной завершила основную программу Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирске
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 апреля мировая премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты», которую осуществили Вадим Репин и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Андреса Мустонена, завершила основную программу пятого Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирске. На концерте присутствовала её автор, одна из крупнейших современных композиторов. Также в этот вечер прозвучали сочинение Губайдулиной «Всадник на белом коне», «Неоконченная симфония» Шуберта и Концерт для фортепиано с оркестром Шумана, солистом в котором выступил известный японский пианист Юкио Йокояма. За 24 дня события Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирске – концерты, выставки, мастер-классы и творческие встречи – посетило около 19 тысяч человек. Ещё почти 14 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляции концертов фестиваля. Специальным проектом фестивальной программы станут два спектакля Большого театра «Дама с камелиями» в постановке Джона Ноймайера, которые будут представлены в Новосибирске на сцене НОВАТа 12 и 13 апреля. Концерты фестиваля продолжаются в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, в июне и июле они пройдут в Японии и США.
Новосибирск сохраняет ключевое положение в фестивальной программе: здесь проходит большинство концертов, звучат мировые премьеры. В этом году в родном городе Вадима Репина было представлено 19 программ, 5 из них прошли в городах Новосибирской области: всемирно известные музыканты выступили в Бердске, Искитиме, Тогучине, а также впервые посетили с концертами отдалённые Карасукский и Краснозёрский районы.
Вадим Репин отметил, что пятый, юбилейный Транссибирский Арт-Фестиваль, получился одним из самых интересных – как с точки зрения программ, так и состава исполнителей: «Фестиваль прошёл на невероятном подъёме. В эти дни с нами в Новосибирске были совершенно фантастические личности, которые дарили нам незабываемые моменты. Наш проект растёт стремительно: и каждый год он оказывается в чём-то более развитым, чем в предыдущий. В этот раз этот скачок был просто гигантским: количество не только новых произведений, но и новых инициатив в его программе – беспрецедентно». Перед заключительным концертом художественный руководитель фестиваля произнёс слова благодарности в адрес публики, Новосибирского академического симфонического оркестра, который «каждый шаг этого фестиваля прошёл с нами вместе», а также – в адрес Правительства и врио Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и Новосибирской филармонии. «Мы все являемся важными звеньями в нескончаемой цепочке: без одного звена может разрушиться весь проект», – подытожил музыкант. Также он сообщил, что уже началась работа над программой шестого Транссибирского Арт-Фестиваля.
«Пятый юбилейный фестиваль стал особенным, – обратился к публике перед концертом Андрей Травников, врио Губернатора Новосибирской области, – Расширилась география – и фестивальными площадками стали новые города региона. Зрители имели удовольствие ознакомиться с мировыми премьерами, которые звучали в эти дни. Большим событием для юных талантов стали мастер-классы, впервые работала Академия арт-журналистики. Я бы хотел поблагодарить инициатора этой уникальной идеи Вадима Репина, уроженца Новосибирской области, и поздравить с тем, что его детище не просто живёт, оно развивается и радует как постоянных слушателей, любителей искусства, так и новых ценителей».
«Для меня представился счастливый случай – быть в Новосибирске на завершении фестиваля. Это большая честь, я встретилась здесь с прекрасными артистами оркестра, встреча с гениальным скрипачом Вадимом Репиным – радость, – рассказала София Губайдулина, автор главной мировой премьеры в фестивальной программе, – Транссибирский Арт-Фестиваль – это очень важная культурная инициатива, он показывает грандиозные результаты, хоть и связан с громадными человеческими и энергетическими затратами. Но человечество нуждается в этом, наша общая ситуация настолько сложная и грозная, что только культурные инициативы могут совладать с напряжённостью. Искусство позволяет нам выйти в измерение высоты. Это важно — не остаться на обыденном уровне, а иметь возможность взлететь».
«У меня ощущение, что я нахожусь в столице культурного мира, раз тут происходят такие премьеры и исполнения, – отметил дирижёр Андрес Мустонен, – Это значение и этот масштаб задает любимый здесь Вадим Репин, всё вертится вокруг него. Я не первый год в музыкальном мире и знаю, как безразлично могут быть устроены хорошие вещи, если у них нет духовного значения, миссии. А у Транссибирского фестиваля она есть».
Программа форума включила пять мировых премьер, все они созданы по заказу фестиваля. Четыре премьеры состоялись в Новосибирске: наряду с сочинением Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» в их числе – Концерт для скрипки с оркестром новосибирского композитора Андрея Молчанова, прозвучавший в исполнении Антона Бараховского и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Томаса Зандерлинга, и Кончерто гроссо для скрипки, виолончели и двух юных солистов-скрипачей «iGeneration» Даниэля Шнидера, осуществлённая Вадимом Репиным, Александром Бузловым, Илвой Эйгус, Софи Брэнсон и Филармоническим камерным оркестром под управлением Алима Шахмаметьева. Четвёртой мировой премьерой фестиваля стала пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром Алексея Игудесмана, исполненная Вадимом Репиным, Кларой-Джуми Кан и камерным оркестром Sejong Soloists сначала в Красноярске, а затем в Новосибирске и Москве. Пятая мировая премьера фестиваля, «Концерт для Повара с Оркестром» Михаила Крутика, прозвучит в Красноярске 4 апреля.
Впервые в рамках образовательного направления Фестиваля работала Академия арт-журналистики, собравшая ведущих экспертов и более 75 участников со всей России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Куратор академии – Андрей Устинов, главный редактор газеты «Музыкальное обозрение». Второй год на высоком уровне прошла программа мастер-классов «Просто общайся со звездой»: ключевым партнёром в её организации и основной площадкой проведения остается ДК «Энергия». В этом году звёзды фестиваля провели около 20 мастер-классов для юных музыкантов из сибирских городов, Москвы и Италии. Их посетило более 3000 слушателей, около 1000 из них составили педагоги-музыканты.
Также программа фестиваля включила концерт Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Кента Нагано, для которого дирижёр выбрал сочинения, отразившие его впечатления о Сибири; российскую премьеру нового фильма Бруно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок», который вслед за новосибирцами увидели зрители Тогучина; эксклюзивный проект «Сделано в Сибири», который собрал на сцене музыкантов-уроженцев региона; первый за последние 30 лет сольный концерт Вадима Репина в Новосибирске, который он посвятил своей маме; второе в истории фестиваля исполнение монументального вокально-симфонического сочинения (Месса си минор Баха прозвучала в исполнении Новосибирской хоровой капеллы, Филармонического камерного оркестра и международной команды певцов под управлением Ильи Короля); выступление камерного оркестра Sejong Soloists – почётного посла Олимпиады в Пхёнчхане; концерт Гидона Кремера, посвящённый музыке Мечислава Вайнберга, и другие проекты.
28 марта, в День траура, была изменена запланированная программа: немецкий певец Томас Квастхофф, его квартет, а также звёзды фестиваля и новосибирские музыканты посвятили концерт In memoriam памяти погибших в пожаре в Кемерово, собранные средства были направлены пострадавшим и семьям жертв трагедии.
В числе звёзд пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, выступивших в Новосибирске – дирижёры Кент Нагано (США), Жан-Клод Казадезюс (Франция), Лио Куокман (Макао), Томас Зандерлинг, Илья Король (Австрия), Андрес Мустонен (Эстония), скрипачи Вадим Репин, Гидон Кремер (Латвия), Клара-Джуми Кан (Германия), Антон Бараховский (Германия), пианисты Константин Лифшиц (Швейцария), Мари Кодама (Япония), Андрей Коробейников, Юкио Йокояма (Япония), альтист Максим Рысанов (Великобритания), виолончелисты Пабло Феррандес (Испания) и Александр Бузлов, певец Томас Квастхофф (Германия), саксофонист Даниэль Шнидер и другие музыканты.
Одним из ключевых участников Транссибирского Арт-Фестиваля неизменно остаётся Новосибирский академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – Томас Зандерлинг): в этом году вместе с звёздами мировой музыки коллектив вышел на сцену в шести программах. Также в концертах фестиваля выступили такие коллективы Новосибирской филармонии как Филармонический камерный оркестр (главный дирижёр – Алим Шахмаметьев) и Новосибирская хоровая капелла (художественный руководитель и главный дирижёр – Игорь Юдин).
В программу форума в этом году также вошла выставка картин художницы Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка официального фотографа Транссибирского Арт-Фестиваля Александра Иванова.
В Красноярске, втором по значимости городе в программе Транссибирского Арт-Фестиваля, его события проходят с 16 марта по 6 апреля. К настоящему моменту здесь была представлена выставка Марии Кононовой «Симфония красок», прошел показ киноленты Бруно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок»; выступили юные музыканты-участники культурно-просветительского проекта TONALi скрипачка Йоханна Руперт (Германия), виолончелистка Лаура Моиниан-Багхери (Иран), пианист Александр Воронцов (Россия); сочинения Вайнберга, Дворжака и Брамса прозвучали в исполнении пианиста Льва Винокура и Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде – 13 мая музыканты выступят в Концертном зале Мариинского театра, где осуществят российскую премьеру сочинения Сметаны «Макбет и ведьмы». 1 апреля Лев Винокур провёл мастер-класс для студентов Красноярского колледжа искусств, а затем, глубокий знаток творчества и исполнитель роли великого композитора, представил единственный в России показ документального фильма о Ференце Листе.
Программа Транссибирского Арт-Фестиваля в Красноярске продолжится 4 апреля, когда публике будет представлен эксклюзивный проект «Сделано в Сибири». На сцену выйдут музыканты, судьбы которых в большинстве своём связаны с регионом: Вадим Репин, Антон Бараховский, Андрей Гридчук, Пётр Мигунов и Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. В этот вечер прозвучит пятая мировая премьера фестивальной программы – «Концерт для Повара с Оркестром» Михаила Крутика. Транссибирский Арт-Фестиваль в Красноярске завершится 6 апреля концертом Вадима Репина и Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде: прозвучит музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Дворжака.
В Москве в рамках фестивальной программы Вадим Репин выступил с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Лио Куокмана, открылась выставка Марии Кононовой «Симфония красок», программа «Стороны света», включившая мировую премьеру пьесы “Koberia” для двух скрипок с оркестром Алексея Игудесмана прозвучала в исполнении Вадима Репина, Клары-Джуми Кан и камерного оркестра Sejong Soloists. 16 апреля в московской Центральной музыкальной школе Транссибирский Арт-Фестиваль представит программу «Встречай, ЦМШ!», в которой выступят молодые музыканты-участники Транссибирского TONALi-тура и участники мастер-классов Вадима Репина.
В Санкт-Петербурге Транссибирский Арт-Фестиваль представил джазовую программу Томаса Квастхоффа и его квартета, 13 апреля здесь, в Концертном зале Мариинского театра, выступит Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Томаса Зандерлинга, солист – Александр Бузлов, 28 апреля в городе откроется выставка Марии Кононовой «Симфония красок», 13 мая пройдёт выступление Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде, солист – Лев Винокур.
Программа Транссибирского Арт-Фестиваля в Самаре откроется 14 апреля выступлением Вадима Репина с Самарским академическим симфоническим оркестром под управлением Михаила Щербакова. Также в городе прозвучат программа камерной музыки в исполнении Вадима Репина, Александра Бузлова и Константина Лифшица, пройдет концерт юных музыкантов-участников программы Транссибирский TONALi–тур.
V Транссибирский Арт-Фестиваль прошёл в 2018 году в Новосибирске с 9 марта по 2 апреля при поддержке Губернатора и Правительства Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг». Художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля – Вадим Репин.
Наряду с городами Новосибирской области концерты фестиваля в этом году проходят также в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. В июне и июле фестиваль отправится на гастроли в США и Японию.
Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценён Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Новосибирск сохраняет ключевое положение в фестивальной программе: здесь проходит большинство концертов, звучат мировые премьеры. В этом году в родном городе Вадима Репина было представлено 19 программ, 5 из них прошли в городах Новосибирской области: всемирно известные музыканты выступили в Бердске, Искитиме, Тогучине, а также впервые посетили с концертами отдалённые Карасукский и Краснозёрский районы.
Вадим Репин отметил, что пятый, юбилейный Транссибирский Арт-Фестиваль, получился одним из самых интересных – как с точки зрения программ, так и состава исполнителей: «Фестиваль прошёл на невероятном подъёме. В эти дни с нами в Новосибирске были совершенно фантастические личности, которые дарили нам незабываемые моменты. Наш проект растёт стремительно: и каждый год он оказывается в чём-то более развитым, чем в предыдущий. В этот раз этот скачок был просто гигантским: количество не только новых произведений, но и новых инициатив в его программе – беспрецедентно». Перед заключительным концертом художественный руководитель фестиваля произнёс слова благодарности в адрес публики, Новосибирского академического симфонического оркестра, который «каждый шаг этого фестиваля прошёл с нами вместе», а также – в адрес Правительства и врио Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и Новосибирской филармонии. «Мы все являемся важными звеньями в нескончаемой цепочке: без одного звена может разрушиться весь проект», – подытожил музыкант. Также он сообщил, что уже началась работа над программой шестого Транссибирского Арт-Фестиваля.
«Пятый юбилейный фестиваль стал особенным, – обратился к публике перед концертом Андрей Травников, врио Губернатора Новосибирской области, – Расширилась география – и фестивальными площадками стали новые города региона. Зрители имели удовольствие ознакомиться с мировыми премьерами, которые звучали в эти дни. Большим событием для юных талантов стали мастер-классы, впервые работала Академия арт-журналистики. Я бы хотел поблагодарить инициатора этой уникальной идеи Вадима Репина, уроженца Новосибирской области, и поздравить с тем, что его детище не просто живёт, оно развивается и радует как постоянных слушателей, любителей искусства, так и новых ценителей».
«Для меня представился счастливый случай – быть в Новосибирске на завершении фестиваля. Это большая честь, я встретилась здесь с прекрасными артистами оркестра, встреча с гениальным скрипачом Вадимом Репиным – радость, – рассказала София Губайдулина, автор главной мировой премьеры в фестивальной программе, – Транссибирский Арт-Фестиваль – это очень важная культурная инициатива, он показывает грандиозные результаты, хоть и связан с громадными человеческими и энергетическими затратами. Но человечество нуждается в этом, наша общая ситуация настолько сложная и грозная, что только культурные инициативы могут совладать с напряжённостью. Искусство позволяет нам выйти в измерение высоты. Это важно — не остаться на обыденном уровне, а иметь возможность взлететь».
«У меня ощущение, что я нахожусь в столице культурного мира, раз тут происходят такие премьеры и исполнения, – отметил дирижёр Андрес Мустонен, – Это значение и этот масштаб задает любимый здесь Вадим Репин, всё вертится вокруг него. Я не первый год в музыкальном мире и знаю, как безразлично могут быть устроены хорошие вещи, если у них нет духовного значения, миссии. А у Транссибирского фестиваля она есть».
Программа форума включила пять мировых премьер, все они созданы по заказу фестиваля. Четыре премьеры состоялись в Новосибирске: наряду с сочинением Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» в их числе – Концерт для скрипки с оркестром новосибирского композитора Андрея Молчанова, прозвучавший в исполнении Антона Бараховского и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Томаса Зандерлинга, и Кончерто гроссо для скрипки, виолончели и двух юных солистов-скрипачей «iGeneration» Даниэля Шнидера, осуществлённая Вадимом Репиным, Александром Бузловым, Илвой Эйгус, Софи Брэнсон и Филармоническим камерным оркестром под управлением Алима Шахмаметьева. Четвёртой мировой премьерой фестиваля стала пьеса “Koberia” для двух скрипок с оркестром Алексея Игудесмана, исполненная Вадимом Репиным, Кларой-Джуми Кан и камерным оркестром Sejong Soloists сначала в Красноярске, а затем в Новосибирске и Москве. Пятая мировая премьера фестиваля, «Концерт для Повара с Оркестром» Михаила Крутика, прозвучит в Красноярске 4 апреля.
Впервые в рамках образовательного направления Фестиваля работала Академия арт-журналистики, собравшая ведущих экспертов и более 75 участников со всей России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Куратор академии – Андрей Устинов, главный редактор газеты «Музыкальное обозрение». Второй год на высоком уровне прошла программа мастер-классов «Просто общайся со звездой»: ключевым партнёром в её организации и основной площадкой проведения остается ДК «Энергия». В этом году звёзды фестиваля провели около 20 мастер-классов для юных музыкантов из сибирских городов, Москвы и Италии. Их посетило более 3000 слушателей, около 1000 из них составили педагоги-музыканты.
Также программа фестиваля включила концерт Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Кента Нагано, для которого дирижёр выбрал сочинения, отразившие его впечатления о Сибири; российскую премьеру нового фильма Бруно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок», который вслед за новосибирцами увидели зрители Тогучина; эксклюзивный проект «Сделано в Сибири», который собрал на сцене музыкантов-уроженцев региона; первый за последние 30 лет сольный концерт Вадима Репина в Новосибирске, который он посвятил своей маме; второе в истории фестиваля исполнение монументального вокально-симфонического сочинения (Месса си минор Баха прозвучала в исполнении Новосибирской хоровой капеллы, Филармонического камерного оркестра и международной команды певцов под управлением Ильи Короля); выступление камерного оркестра Sejong Soloists – почётного посла Олимпиады в Пхёнчхане; концерт Гидона Кремера, посвящённый музыке Мечислава Вайнберга, и другие проекты.
28 марта, в День траура, была изменена запланированная программа: немецкий певец Томас Квастхофф, его квартет, а также звёзды фестиваля и новосибирские музыканты посвятили концерт In memoriam памяти погибших в пожаре в Кемерово, собранные средства были направлены пострадавшим и семьям жертв трагедии.
В числе звёзд пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, выступивших в Новосибирске – дирижёры Кент Нагано (США), Жан-Клод Казадезюс (Франция), Лио Куокман (Макао), Томас Зандерлинг, Илья Король (Австрия), Андрес Мустонен (Эстония), скрипачи Вадим Репин, Гидон Кремер (Латвия), Клара-Джуми Кан (Германия), Антон Бараховский (Германия), пианисты Константин Лифшиц (Швейцария), Мари Кодама (Япония), Андрей Коробейников, Юкио Йокояма (Япония), альтист Максим Рысанов (Великобритания), виолончелисты Пабло Феррандес (Испания) и Александр Бузлов, певец Томас Квастхофф (Германия), саксофонист Даниэль Шнидер и другие музыканты.
Одним из ключевых участников Транссибирского Арт-Фестиваля неизменно остаётся Новосибирский академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – Томас Зандерлинг): в этом году вместе с звёздами мировой музыки коллектив вышел на сцену в шести программах. Также в концертах фестиваля выступили такие коллективы Новосибирской филармонии как Филармонический камерный оркестр (главный дирижёр – Алим Шахмаметьев) и Новосибирская хоровая капелла (художественный руководитель и главный дирижёр – Игорь Юдин).
В программу форума в этом году также вошла выставка картин художницы Марии Кононовой «Симфония красок» и фотовыставка официального фотографа Транссибирского Арт-Фестиваля Александра Иванова.
В Красноярске, втором по значимости городе в программе Транссибирского Арт-Фестиваля, его события проходят с 16 марта по 6 апреля. К настоящему моменту здесь была представлена выставка Марии Кононовой «Симфония красок», прошел показ киноленты Бруно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок»; выступили юные музыканты-участники культурно-просветительского проекта TONALi скрипачка Йоханна Руперт (Германия), виолончелистка Лаура Моиниан-Багхери (Иран), пианист Александр Воронцов (Россия); сочинения Вайнберга, Дворжака и Брамса прозвучали в исполнении пианиста Льва Винокура и Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде – 13 мая музыканты выступят в Концертном зале Мариинского театра, где осуществят российскую премьеру сочинения Сметаны «Макбет и ведьмы». 1 апреля Лев Винокур провёл мастер-класс для студентов Красноярского колледжа искусств, а затем, глубокий знаток творчества и исполнитель роли великого композитора, представил единственный в России показ документального фильма о Ференце Листе.
Программа Транссибирского Арт-Фестиваля в Красноярске продолжится 4 апреля, когда публике будет представлен эксклюзивный проект «Сделано в Сибири». На сцену выйдут музыканты, судьбы которых в большинстве своём связаны с регионом: Вадим Репин, Антон Бараховский, Андрей Гридчук, Пётр Мигунов и Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. В этот вечер прозвучит пятая мировая премьера фестивальной программы – «Концерт для Повара с Оркестром» Михаила Крутика. Транссибирский Арт-Фестиваль в Красноярске завершится 6 апреля концертом Вадима Репина и Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде: прозвучит музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Дворжака.
В Москве в рамках фестивальной программы Вадим Репин выступил с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Лио Куокмана, открылась выставка Марии Кононовой «Симфония красок», программа «Стороны света», включившая мировую премьеру пьесы “Koberia” для двух скрипок с оркестром Алексея Игудесмана прозвучала в исполнении Вадима Репина, Клары-Джуми Кан и камерного оркестра Sejong Soloists. 16 апреля в московской Центральной музыкальной школе Транссибирский Арт-Фестиваль представит программу «Встречай, ЦМШ!», в которой выступят молодые музыканты-участники Транссибирского TONALi-тура и участники мастер-классов Вадима Репина.
В Санкт-Петербурге Транссибирский Арт-Фестиваль представил джазовую программу Томаса Квастхоффа и его квартета, 13 апреля здесь, в Концертном зале Мариинского театра, выступит Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Томаса Зандерлинга, солист – Александр Бузлов, 28 апреля в городе откроется выставка Марии Кононовой «Симфония красок», 13 мая пройдёт выступление Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде, солист – Лев Винокур.
Программа Транссибирского Арт-Фестиваля в Самаре откроется 14 апреля выступлением Вадима Репина с Самарским академическим симфоническим оркестром под управлением Михаила Щербакова. Также в городе прозвучат программа камерной музыки в исполнении Вадима Репина, Александра Бузлова и Константина Лифшица, пройдет концерт юных музыкантов-участников программы Транссибирский TONALi–тур.
V Транссибирский Арт-Фестиваль прошёл в 2018 году в Новосибирске с 9 марта по 2 апреля при поддержке Губернатора и Правительства Новосибирской области. Также фестиваль поддерживают: официальный спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ОАО «РЖД», спонсор Транссибирского Арт-Фестиваля ПАО «СИБУР Холдинг». Художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля – Вадим Репин.
Наряду с городами Новосибирской области концерты фестиваля в этом году проходят также в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. В июне и июле фестиваль отправится на гастроли в США и Японию.
Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценён Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.
Источник: Ореанда