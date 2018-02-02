Мировые премьеры сочинений Маноцкова и Ахунова представят в ММДМ
02.02.2018, 11:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 6 февраля 2018 года в 19:00 в Камерном зале Московского Международного Дома Музыки прозвучат премьеры сочинений двух современных российских композиторов Александра Маноцкова и Сергея Ахунова.
Исполнители:
Камерный оркестр MusicaViva
Александр РУДИН, виолончель
Юлия ИГОНИНА, скрипка
Рустам КОМАЧКОВ, виолончель
Алексей ГОРИБОЛЬ, фортепиано
В программе:
1 отделение
Маноцков. «Фолия» для струнных
Ахунов. «Времена года» для скрипки и струнных
2 отделение
Ахунов. «Пустая страница Гюго», камерная симфония для виолончели, фортепиано, струнного оркестра и ударных. Премьера
Маноцков. «Семь дней», вариации на Тетраграмматон для дирижирующего виолончелиста и оркестра. Премьера
Премьерное исполнение произведений двух современных российских композиторов Александра Маноцкова и Сергея Ахунова состоится в Камерном зале Московского международного Дома музыки 6 февраля. Сочинения были написаны специально для этого вечера. Концерт пройдет с участием ведущих российских музыкантов – Александра Рудина и его камерного оркестра Musica Viva, Рустама Комачкова, Юлии Игониной, Алексея Гориболя.
Откроют концерт сочинения композиторов, непосредственно связанные с эпохой барокко и с жанрами, сформировавшимися в период расцвета итальянской скрипичной школы. В первом отделении прозвучат Folia для струнных Маноцкова и «Времена года» для скрипки и струнного оркестра Ахунова.
Во втором отделении концерта будут представлены долгожданные мировые премьеры. Первым прозвучит опус Сергея Ахунова. Композитора называют адептом минимализма, он пишет в основном камерную музыку. Его произведения, оставаясь в рамках стилистики минимализма, отличаются простотой и благозвучием. Партитура его камерной симфонии «Пустая страница Гюго» для виолончели, фортепиано и струнного оркестра содержит авторскую ремарку: «В дневнике писателя мы находим пустую страницу, внизу которой читаем несколько слов – сегодня я ничего не могу писать, умер мой внук». Сочинение прозвучит в исполнении двух выдающихся музыкантов – виолончелиста Рустама Комачкова, пианиста Алексея Гориболя и оркестра MusicaViva.
Завершит программу Концерт для виолончели и камерного оркестра Александра Маноцкова – одного из самых необычных композиторов нашего времени, создающего произведения в разных жанрах и для разнообразных составов, от соло до симфонического оркестра. Музыка Маноцкова звучит во многих кинофильмах и спектакля, его оперы ставят Камерный музыкальный театр имени Б. Покровского и «Геликон-опера». И вот новая работа – Концерт для виолончели и камерного оркестра, в котором, несомненно, автор предстанет с неожиданной стороны. Неисчерпаемость и парадоксальность его творческих идей, возможно, объясняет следующее признание: «Я все время оказываюсь в точке, из которой вижу одинаковость вещей. Мира индийской раги и венского классицизма, эстетики мужского донского пения и ренессансной европейской музыки…».
Исполнители:
Камерный оркестр MusicaViva
Александр РУДИН, виолончель
Юлия ИГОНИНА, скрипка
Рустам КОМАЧКОВ, виолончель
Алексей ГОРИБОЛЬ, фортепиано
В программе:
1 отделение
Маноцков. «Фолия» для струнных
Ахунов. «Времена года» для скрипки и струнных
2 отделение
Ахунов. «Пустая страница Гюго», камерная симфония для виолончели, фортепиано, струнного оркестра и ударных. Премьера
Маноцков. «Семь дней», вариации на Тетраграмматон для дирижирующего виолончелиста и оркестра. Премьера
Премьерное исполнение произведений двух современных российских композиторов Александра Маноцкова и Сергея Ахунова состоится в Камерном зале Московского международного Дома музыки 6 февраля. Сочинения были написаны специально для этого вечера. Концерт пройдет с участием ведущих российских музыкантов – Александра Рудина и его камерного оркестра Musica Viva, Рустама Комачкова, Юлии Игониной, Алексея Гориболя.
Откроют концерт сочинения композиторов, непосредственно связанные с эпохой барокко и с жанрами, сформировавшимися в период расцвета итальянской скрипичной школы. В первом отделении прозвучат Folia для струнных Маноцкова и «Времена года» для скрипки и струнного оркестра Ахунова.
Во втором отделении концерта будут представлены долгожданные мировые премьеры. Первым прозвучит опус Сергея Ахунова. Композитора называют адептом минимализма, он пишет в основном камерную музыку. Его произведения, оставаясь в рамках стилистики минимализма, отличаются простотой и благозвучием. Партитура его камерной симфонии «Пустая страница Гюго» для виолончели, фортепиано и струнного оркестра содержит авторскую ремарку: «В дневнике писателя мы находим пустую страницу, внизу которой читаем несколько слов – сегодня я ничего не могу писать, умер мой внук». Сочинение прозвучит в исполнении двух выдающихся музыкантов – виолончелиста Рустама Комачкова, пианиста Алексея Гориболя и оркестра MusicaViva.
Завершит программу Концерт для виолончели и камерного оркестра Александра Маноцкова – одного из самых необычных композиторов нашего времени, создающего произведения в разных жанрах и для разнообразных составов, от соло до симфонического оркестра. Музыка Маноцкова звучит во многих кинофильмах и спектакля, его оперы ставят Камерный музыкальный театр имени Б. Покровского и «Геликон-опера». И вот новая работа – Концерт для виолончели и камерного оркестра, в котором, несомненно, автор предстанет с неожиданной стороны. Неисчерпаемость и парадоксальность его творческих идей, возможно, объясняет следующее признание: «Я все время оказываюсь в точке, из которой вижу одинаковость вещей. Мира индийской раги и венского классицизма, эстетики мужского донского пения и ренессансной европейской музыки…».
Источник: ММДМ