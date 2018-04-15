"Мисс Россия-2018": победила 18-летняя студентка из Чувашии

Представительница Чувашии, 18-летняя студентка из Чебоксар Юлия Полячихина стала победителем конкурса "Мисс Россия - 2018". Об этом стало известно поздно вечером в субботу после подведения итогов конкурса, которое состоялось в подмосковном концертном зале "Барвиха".



Юлия Полячихина (на фото) закончила школу с золотой медалью, и в настоящее время учится на факультете журналистики Чувашского государственного университета. В свободное время занимается фитнес-аэробикой, а также бадминтоном.



Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями, три миллиона рублей и новый автомобиль. Также она получила право представлять Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".



Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина из Белгорода, второй вице-мисс - Наталья Строева из Якутии. Приз "Народный выбор" достался Норгьянме Монгуш из Тывы.



В состав жюри входили как предыдущие победительницы конкурса "Мисс Россия" разных лет, так и известные деятели искусства, среди которых Владимир Матецкий, Дмитрий Маликов, Игорь Чапурин, Денис Родькин.







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