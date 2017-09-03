ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 сентября 2017 года в московском храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион возглавил отпевание заслуженного артиста России Дмитрия Когана.

Известный скрипач, представитель выдающейся музыкальной династии скончался 29 августа в возрасте 38 лет после продолжительной тяжёлой болезни.

Митрополиту Илариону сослужили митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, сотрудник ОВЦС протоиерей Александр Макаров, клирики храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.

Перед началом отпевания митрополит Иларион обратился к собравшимся со словом соболезнования:

"Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры.

Мы собрались, чтобы вознести молитву о замечательном человеке и замечательном музыканте, который для многих из нас был очень близок.

По-человечески очень трудно смириться с этой утратой. Его безвременная кончина кажется несправедливой, ведь он еще так много мог сделать в жизни! Но у Бога есть особый промысел о каждом человеке. И в скорби о близком нас должна утешать мысль, что человек не создан для жизни во времени — он создан для вечной жизни: жизнь начинается для него здесь, на земле, но продолжается в вечности. Каждому Господь отмеряет на этой земле какой-то срок. И то, что по человеческим меркам может казаться преждевременным, несправедливым или случайным, в Божественном промысле имеет свое оправдание и свой смысл. Мы в это глубоко верим.

Мы верим в то, что душа новопреставленного Димитрия никуда от нас не ушла. Она продолжает жить и сегодня присутствует здесь, с нами. И как мы любили его, так будем продолжать любить. Как мы молились за него, пока он был жив, пока болел, так же мы будем продолжать молиться за него сейчас.

Когда душа человеческая выходит из тела, она встречается с Богом. Каждый человек в своей жизни допускал грехи — как мы слышим в молитве отпевания, "нет человека, который был жив и не согрешил". Каждому из нас предстоит испытание, когда он перейдет в иной мир, и мы сейчас должны горячо молиться о рабе Божием Димитрии, чтобы Господь простил ему все согрешения вольные и невольные, чтобы упокоил его там, где упокоеваются все праведники — на лоне Авраамовом, в Царствии Небесном.

Существует церковное свидетельство, подтвержденное очень многими, что, когда человек уходит из сей жизни в жизнь вечную, его там встречают ангелы и умершие родственники. Дмитрий принадлежит к замечательной семье. Думаю, что когда его душа покинула землю, его встретили там те, кого он любил, почитал; они там его ожидали и приняли с распростертыми объятьями.

Дмитрий умер в дни празднования Успения Пресвятой Богородицы. Наверное, в этом есть некий особый смысл. Ведь неслучайно смерть Пресвятой Богородицы именуется Успением. Когда мы смотрим на икону Успения Божией Матери, мы видим, как Она лежит на смертном одре, а Господь Иисус Христос стоит рядом и принимает на Свои Пречистые руки Ее душу, которая изображается в виде младенца.

Так Господь Иисус Христос встречает душу всякого человека, который в этой жизни в Него веровал и Его любил, который причащался Святых Христовых Таин, который переходит в ту жизнь с верой в воскресение. Поэтому не нужно унывать и отчаиваться — мы должны верить, что Господь Иисус Христос примет Своего верного раба в селениях праведных, и молиться об этом.

Дмитрий прошел большой и красивый жизненный путь за тот недолгий срок, который был ему отпущен. Но так случилось, что в своей христианской жизни он только начинал делать первые шаги. А путь христианской жизни — это дорога длиною в жизнь, жизнь не только земную, но и вечную. Этот путь теперь будет для него продолжаться, и Дмитрий будет на нем не один, потому мы все, остающиеся пока еще здесь, на земле, будем за него молиться".