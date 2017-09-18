"Московский конкурс хоровых дирижёров имени В.С. Попова" завершится гала-концертом в МГК
18.09.2017, 17:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 сентября V Всероссийский «Московский конкурс хоровых дирижёров имени В.С. Попова» завершается торжественным гала-концертом.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
24 сентября, воскресенье, 14.00
V Всероссийский
«Московский конкурс хоровых дирижеров
имени В.С. Попова»
Гала-концерт
Состязание молодых хормейстеров, проходящее в этом году с 18 по 24 сентября 2017 года и посвящённое 25-летию образования Академии хорового искусства имени В.С. Попова, уже традиционно стало одним из ярких событий музыкальной жизни страны.
Цель конкурса – пропаганда хорового искусства и выявление молодых талантливых хоровых дирижёров, которые в будущем могли бы обеспечить рост мастерства профессиональных хоровых коллективов, хоров оперных и музыкальных театров, а также плодотворно проявить себя в педагогическом направлении.
Учредителями конкурса с момента его возникновения являются Министерство культуры Российской Федерации и Академия хорового искусства имени В.С. Попова.
Гала-концерт, завершающий конкурс, организован при содействии кафедры современного хорового исполнительского искусства Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Жюри V Московского конкурса хоровых дирижёров возглавляет заведующий кафедрой, народный артист РФ, профессор Л.З. Конторович.
В программе концерта — церемония награждения победителей конкурса, выступление хоровых коллективов АХИ имени В.С. Попова под управлением лауреатов и дипломантов конкурса.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
24 сентября, воскресенье, 14.00
V Всероссийский
«Московский конкурс хоровых дирижеров
имени В.С. Попова»
Гала-концерт
Состязание молодых хормейстеров, проходящее в этом году с 18 по 24 сентября 2017 года и посвящённое 25-летию образования Академии хорового искусства имени В.С. Попова, уже традиционно стало одним из ярких событий музыкальной жизни страны.
Цель конкурса – пропаганда хорового искусства и выявление молодых талантливых хоровых дирижёров, которые в будущем могли бы обеспечить рост мастерства профессиональных хоровых коллективов, хоров оперных и музыкальных театров, а также плодотворно проявить себя в педагогическом направлении.
Учредителями конкурса с момента его возникновения являются Министерство культуры Российской Федерации и Академия хорового искусства имени В.С. Попова.
Гала-концерт, завершающий конкурс, организован при содействии кафедры современного хорового исполнительского искусства Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Жюри V Московского конкурса хоровых дирижёров возглавляет заведующий кафедрой, народный артист РФ, профессор Л.З. Конторович.
В программе концерта — церемония награждения победителей конкурса, выступление хоровых коллективов АХИ имени В.С. Попова под управлением лауреатов и дипломантов конкурса.
Источник: МГК им. Чайковского