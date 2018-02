ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 февраля 2018 года Московский международный Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2018/2019. Новую абонементную кампанию отличает уникальный формат: слушатели смогут приобрести билеты на любые понравившиеся им концерты и сформировать собственный абонемент. Только в рамках абонементной кампании, которая продлится до середины мая, действует скидка в размере 20% на все предлагаемые мероприятия.

Лучшие образцы академической и джазовой музыки, оперы в концертном исполнении, музыка кино, звёзды фламенко и народного музыкального искусства, театральные постановки и танцевальные перформансы – в новом абонементном сезоне представлено все многообразие жанров и видов исполнительского искусства.

Гостей Дома музыки ждут встречи с выдающимися музыкальными коллективами. В их числе Национальный филармонический оркестр России (абонемент «Час Чаплина»), Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (абонементы «Виртуозы Москвы» и «Виртуозы Москвы» в машине времени»), Московский камерный оркестр Musica Viva (абонемент «Парижские» симфонии и концерты Гайдна») и другие.

Среди абонементов с участием знаменитых солистов одной из знаковых серий станет «Grand piano masters / Мастера рояля». На сцене Светлановского зала с сольными клавирабендами выступят пианисты мирового уровня Фазиль Сай (Турция) и Йол Юм Сон (Южная Корея). В рамках абонемента «Король инструментов. Органисты великих соборов» своё искусство представят Саймон Джонсон (Собор Святого Павла в Лондоне), Венсан Дюбуа (Собор Парижской Богоматери), Роберто Фреско (Собор Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена в Мадриде). Новый абонемент «Музыкальные династии», в концертах которого выступят Пласидо Доминго-младший и Хулио Иглесиас-младший, станет подарком для любителей популярной музыки. Абонементная серия «Звёзды фламенко» объединит ведущих испанских исполнителей этого направления. В их числе общепризнанный король фламенко, обладатель Latin Grammy Диего Эль Сигала, королева «нового фламенко» Мерседес Руис и победительница престижной премии Giraldillo на Биеннале в Севилье (2016) Патрисия Герреро. В рамках абонемента «Спектакли Егора Дружинина» можно будет увидеть полюбившую зрителям постановку «Всюду жизнь» и премьеру нынешнего сезона, спектакль «Элен и Эльза», где главные роли исполняют сестры Анастасия и Виктория Михайлец – участницы популярного российского телевизионного проекта «Танцы на ТНТ» и американского телепроекта So You Think You Can Dance.

По традиции залы Дома музыки станут местом встреч со знаменитыми джазовыми ансамблями и исполнителями. Прославленных джазменов мира можно будет услышать в концертах абонемента «Джазовый Олимп». В их числе легендарный аргентинский гитарист Луис Салинас, лучший биг-бэнд мира The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra и харизматичная американская певица Сесиль Маклорин Сальван, великий кубинский саксофонист Пакито Де Ривера и его квинтет, гений стиля джаз-мануш, французско-цыганский гитарист Бирели Лагрен, дуэт выдающихся джазовых пианистов Стефано Боллани (Италия) и Чано Домингеса (Испания). Впервые в Доме музыки пройдёт абонемент «Величайшие барабанщики мира», в концертах которого примут участие Билли Кобэм (США), Стив Смит (США) и Херлин Райли (США), каждый из них выступит со своим бэндом.

Ценителям камерной классики предназначен ряд изысканных программ. Абонемент «Русская фортепианная школа» познакомит с молодыми, но уже завоевавшими международное признание музыкантами, лауреатами международных конкурсов Николаем Токаревым, Николаем Хозяиновым, Павлом Колесниковым и Анной Цыбулевой. Уникальный цикл из всех романсов С. Рахманинова исполнят сопрано Яна Иванилова и пианист Андрей Коробейников. Все скрипичные сонаты В.А. Моцарта в своей абонементной серии представит Алексей Лундин. В рамках полюбившегося слушателям абонемента «Многоликая гитара» свое мастерство продемонстрируют Давид Джованни Томази (Италия), Серджан Булат (Хорватия) и Сергей Руднев.

Коллективы духовной музыки продолжат знакомить слушателей ММДМ с образцами русской и европейской хоровой культуры. В залах Дома музыки пройдут концерты Праздничного Патриаршего мужского хора Данилова монастыря и Мужского хора Сретенского монастыря.

Многообразие народного творчества нашей страны будет представлено в рамках нового абонемента-фестиваля «Музыкальный Мир РОССИЯ». Он объединит на одной сцене танцевальные коллективы Дагестана, Чечни и Кубани, народные русские хоры Севера и Поволжья, ансамбли песни и танца Республики Коми и Республики Татарстан. Завершится фестиваль в День России 12 июня 2019 года грандиозным гала-концертом, в котором примут участие солисты прославленных хоровых коллективов Российской Федерации – Сибирского, Воронежского, Кубанского казачьего, Оренбургского, Рязанского, Уральского хоров и легендарного Русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.

Знаменитые актёры театра и кино Даниил Спиваковский, Евгений Дятлов, Валерий Баринов, Алиса Гребенщикова и другие также станут участниками концертов нового сезона. Детям и родителям предназначена серия детских, в том числе, образовательных абонементов, включающих мюзиклы, балеты и сказки с использованием песочной анимации и техники эбру.

Ознакомиться со списком абонементов и приобрести билеты можно на сайте Дома музыки: https://www.mmdm.ru/ru/content/cikly-koncertov-2018-2019-0