ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ряд ограничений вводится в «Зарядье» для сохранения ландшафта и архитектуры, рассказал директор парка Павел Трехлеб. С 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. Это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами.

С 18 сентября в «Зарядье» начнутся восстановительные работы. Вход в парк по понедельникам будет открываться для посетителей с 14:00.

Убирать ограждения вокруг парка пока также не планируется, поскольку они сдерживают поток посетителей. «Ввод ограничений — вынужденная мера. Ландшафт парка — его основа, без которой “Зарядье” не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зелёных растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут. Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк», — сообщил Павел Трехлеб.

Директор парка ещё раз призвал посетителей быть более внимательными, беречь природу и объекты парка.