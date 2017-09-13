Московский планетарий открывает цикл выездных лекций
13.09.2017, 11:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники Московского планетария открывают цикл выездных лекций «Звёздные уроки», рассчитанный на учащихся третьих — десятых классов. Организаторы поговорят о законах природы в стенах учебных заведений.
Для учеников третьих — четвертых классов подготовлены занятия «Юный астроном», для пятых — шестых — «Мир Урании», для седьмых — восьмых — «Миры Солнечной системы», а для девятых — десятых — «Мир звёзд».
Учащиеся старшей школы познакомятся с основами астрономии и с современными методами исследования и освоения космического пространства. Детям помладше расскажут об устройстве Солнечной системы и о созвездиях.
Лекции прочитают астрономы и научные сотрудники Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга (подразделение МГУ), Института астрономии Российской академии наук, Института космических исследований Российской академии наук, Астрокосмического центра Физического института Российской академии наук имени П.Н. Лебедева, а также специалисты Московского планетария.
Встречи продолжительностью 45–50 минут будут проходить в будние дни. Стоимость билета — 250 рублей.
Для учеников третьих — четвертых классов подготовлены занятия «Юный астроном», для пятых — шестых — «Мир Урании», для седьмых — восьмых — «Миры Солнечной системы», а для девятых — десятых — «Мир звёзд».
Учащиеся старшей школы познакомятся с основами астрономии и с современными методами исследования и освоения космического пространства. Детям помладше расскажут об устройстве Солнечной системы и о созвездиях.
Лекции прочитают астрономы и научные сотрудники Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга (подразделение МГУ), Института астрономии Российской академии наук, Института космических исследований Российской академии наук, Астрокосмического центра Физического института Российской академии наук имени П.Н. Лебедева, а также специалисты Московского планетария.
Встречи продолжительностью 45–50 минут будут проходить в будние дни. Стоимость билета — 250 рублей.
Источник: Мэрия Москвы