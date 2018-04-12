12.04.2018, 10:00
Московский планетарий в День космонавтики проведёт эксперимент
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 апреля в День космонавтики посетителей столичного планетария ждёт очень интересный эксперимент - на связь с ними выйдет космонавт, который будет тестировать влияние невесомости на человеческий организм в земных условиях.
Этот опыт представит собой наглядную демонстрацию одной из существующих сегодня моделей имитации воздействия невесомости на человека в земных условиях.
Такого рода тесты учёные проводят регулярно, поскольку они нужны для испытания профилактических средств в космических полётах.
В ходе этого мероприятия испытатель к тому же подробно расскажет о работе учёных в вопросе развития лунной программы и о перспективах разработки пилотируемого транспортного корабля.
Кстати, сегодня школьников разных стран ждут "Гагаринские уроки", в ходе которых они смогут узнать о космосе от известных учёных, космонавтов и конструкторов. В Москве такие занятия впервые пройдут не только в детсадах и школах, но и в детских технопарках, которых насчитывается в столице двенадцать. Именно здесь ребята создают компьютерную анимацию, моделируют летательные аппараты и конструируют роботов. Те, кто действительно увлечён этой темой, собирают первые макеты кораблей и спутников, а также решают проблему отправки миссии на Марс, планируют жизнь на красной планете. Для них встреча с космонавтами станет лишним поводом обсудить свои идеи.
Отметим, что на данный момент подобные уроки проходят в 81 стране мира, а в России их устраивают третий год.
Этот опыт представит собой наглядную демонстрацию одной из существующих сегодня моделей имитации воздействия невесомости на человека в земных условиях.
Такого рода тесты учёные проводят регулярно, поскольку они нужны для испытания профилактических средств в космических полётах.
В ходе этого мероприятия испытатель к тому же подробно расскажет о работе учёных в вопросе развития лунной программы и о перспективах разработки пилотируемого транспортного корабля.
Кстати, сегодня школьников разных стран ждут "Гагаринские уроки", в ходе которых они смогут узнать о космосе от известных учёных, космонавтов и конструкторов. В Москве такие занятия впервые пройдут не только в детсадах и школах, но и в детских технопарках, которых насчитывается в столице двенадцать. Именно здесь ребята создают компьютерную анимацию, моделируют летательные аппараты и конструируют роботов. Те, кто действительно увлечён этой темой, собирают первые макеты кораблей и спутников, а также решают проблему отправки миссии на Марс, планируют жизнь на красной планете. Для них встреча с космонавтами станет лишним поводом обсудить свои идеи.
Отметим, что на данный момент подобные уроки проходят в 81 стране мира, а в России их устраивают третий год.
Источник: Ореанда