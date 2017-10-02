Московский театр детской книги "Волшебная лампа" открыл сезон в новом здании
02.10.2017, 15:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский театр детской книги «Волшебная лампа», основанный режиссёром Театра кукол Владимиром Штейном и художницей Мариной Грибановой, открыл 28-й сезон. Спектакль «Винни Пух и все-все-все» показали в новом здании, расположенном по адресу: улица Сущёвская, дом 25, строение 5. Представления также пройдут с 4 по 7 октября в 17:00.
Реконструкция здания театра проводилась за счет инвестора. Во время работ в помещениях была сделана перепланировка: изменена конструкция перекрытий, перенесена лестница, оборудованы зрительско-сценический комплекс, мастерские, склады, административные кабинеты, зал для репетиций, буфет.
Реконструкция здания театра проводилась за счет инвестора. Во время работ в помещениях была сделана перепланировка: изменена конструкция перекрытий, перенесена лестница, оборудованы зрительско-сценический комплекс, мастерские, склады, административные кабинеты, зал для репетиций, буфет.
Источник: Мэрия Москвы