ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский зоопарк с 1 октября перешёл на новый график работы из-за сокращения светового дня. Теперь гости смогут посетить его с 07:30 до 18:00.

Сходить на выставку рептилий и в экзотариум можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. В музее ждут гостей с 10:00 до 17:45 со среды по воскресенье.

Выставка "Анималистика в археологии Москвы" в Доме Клюева работает со среды по воскресенье. Её можно посетить с 10:00 до 17:55.

Ежедневно работает выставка "Гении маскировки. Мимикрия: исчезнуть, чтобы выжить" в павильоне "ЗооДепо".