07.04.2018, 10:54
Москва становится всё более зелёным городом
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Фёдор Михайлович считается "писателем Петербурга", однако родился, детство и юность он провёл в Москве. К 200-летию откроем в столице музей Достоевского", - сообщил на своей странице в Twitter Министр культуры РФ Владимир Мединский. Отмечать это событие будут в 2021 году.
Жители сносимых домов получат смотровые ордера в домах на проспекте Вернадского, д. 61, корп. 3 и д. 69, на ул. Красных Зорь, д. 59Б и на ул. Гжатская, д. 16, корп. 1. Выдача смотровых ордеров начнётся 7 апреля. Западный административный округ стал третьим в Москве по количеству домов, вошедших в программу реновации. Здесь расположено 558 пятиэтажек.
Операторы центра по телефону помогают футбольным болельщикам из разных стран и других городов России подобрать подходящее по стоимости и местоположению жильё. Операторы владеют пятью языками: русским, английским, французским, китайским и немецким.
Машков приступит к своим обязанностям с 23 апреля. На посту худрука он заменит Олега Табакова. Худрук МХТ им. Чехова и основатель "Табакерки" ушёл из жизни 12 марта на 83-м году жизни.
Участники проекта "Активный гражданин" выберут виды бесплатных тренировок на свежем воздухе. Это могут быть фитнес-зарядки или мастер-классы по воркауту. Площадки для проведения спортивных мероприятий появятся во всех столичных округах.
В Москве названы имена победителей городской олимпиады для учителей информатики. Лучшими стали десять педагогов. Их трудоустроят в столичный центр технологической модернизации образования и отправят на стажировку в Кремниевую долину.
Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы одобрила проекты планировок двух участков Южной рокады, предусматривающие реконструкцию улиц Верхние Поля, Кантемировская и Каспийская.
Новые здания получат Коптевский, Савёловский, Лефортовский, Таганский и Троицкий районные суды.
Во время празднования Пасхи порядка 650 сотрудников Главного управления МЧС России по Москве и добровольных пожарных будут обеспечивать пожарную безопасность на 474 объектах религиозного значения, отметили в столичном управлении МЧС.
Жители сносимых домов получат смотровые ордера в домах на проспекте Вернадского, д. 61, корп. 3 и д. 69, на ул. Красных Зорь, д. 59Б и на ул. Гжатская, д. 16, корп. 1. Выдача смотровых ордеров начнётся 7 апреля. Западный административный округ стал третьим в Москве по количеству домов, вошедших в программу реновации. Здесь расположено 558 пятиэтажек.
Операторы центра по телефону помогают футбольным болельщикам из разных стран и других городов России подобрать подходящее по стоимости и местоположению жильё. Операторы владеют пятью языками: русским, английским, французским, китайским и немецким.
Машков приступит к своим обязанностям с 23 апреля. На посту худрука он заменит Олега Табакова. Худрук МХТ им. Чехова и основатель "Табакерки" ушёл из жизни 12 марта на 83-м году жизни.
Участники проекта "Активный гражданин" выберут виды бесплатных тренировок на свежем воздухе. Это могут быть фитнес-зарядки или мастер-классы по воркауту. Площадки для проведения спортивных мероприятий появятся во всех столичных округах.
В Москве названы имена победителей городской олимпиады для учителей информатики. Лучшими стали десять педагогов. Их трудоустроят в столичный центр технологической модернизации образования и отправят на стажировку в Кремниевую долину.
Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы одобрила проекты планировок двух участков Южной рокады, предусматривающие реконструкцию улиц Верхние Поля, Кантемировская и Каспийская.
Новые здания получат Коптевский, Савёловский, Лефортовский, Таганский и Троицкий районные суды.
Во время празднования Пасхи порядка 650 сотрудников Главного управления МЧС России по Москве и добровольных пожарных будут обеспечивать пожарную безопасность на 474 объектах религиозного значения, отметили в столичном управлении МЧС.
Источник: Мосгордума