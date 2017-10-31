ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московском комитете ветеранов войны прошла презентация проекта памятного знака, посвященного четырем дивизиям Московского народного ополчения "второй волны" формирования в годы Великой Отечественной войны. "В планах также создание сквера, посвященного народному ополчению Москвы", - отметил Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Участников встречи приветствовал Почётный гражданин города Москвы, Председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай:



"К сожалению, сегодня в живых остаётся всё меньше участников той страшной войны, которые могут рассказать о Великой Отечественной нашему молодому поколению. Поэтому работа, которая сегодня проводится по патриотической программе "Памяти Московского народного ополчения", очень важна. Никто не должен забывать, какой ценой завоёвана Победа и какой подвиг ради этого совершили наши простые граждане, не колеблясь вставшие на защиту своей страны и Москвы".

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ":"Памятный знак, посвящённый четырём дивизиям Московского народного ополчения "второй волны" формирования, должен появиться в 2018-м году в сквере на 2-й Песчаной улице. В наших планах создать и сквер, посвящённый народному ополчению Москвы.Напомню, что в сентябре прошлого года уже были открыты три закладных камня на местах будущих памятников 6-й дивизии народного ополчения Дзержинского района, 18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района и 21-й дивизии народного ополчения Киевского района".Начальник Отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок Департамента культурного наследия города Москвы Сергей Половинкин:"В настоящее время ведётся работа над тем, чтобы сквер, в котором планируется установить представленный памятник, получил наименование "Сквер народного ополчения". Очень важно, чтобы представленный памятник появился именно там. Важно и то, что создаётся он силами молодых скульпторов и архитекторов, выпускников ведущих столичных художественных вузов. Это лучшая демонстрация преемственности поколений".Председатель Комиссии по монументальному искусству, заслуженный архитектор РФ Игорь Воскресенский:"Для нас большая честь представить ветеранам проект будущего памятного знака. Проект монумента выполнен в строгом стиле. Но у него есть одна особенность – разработчики проекта включили в него интерактивную панель. Над тем, как это будет выглядеть в конечном итоге, им ещё предстоит поработать, но уверен, что она придаст всей композиции особое звучание. Люди, которые придут в сквер, увидят не только саму скульптурную композицию, но и живые лица москвичей, вставших на защиту своего родного города".Архитектор проекта Александра Воскресенская:"Приступая к работе над монументом, который представляет собой собирательный образ четырёх дивизий Московского народного ополчения "второй волны", мы много работали в архивах, просмотрели километры кинохроники тех лет. Наша цель была представить в скульптурной группе людей, которые именно тогда уходили на фронт. Поэтому особое внимание мы уделили их экипировке, одежде. Разрабатывая общий проект, приняли во внимание и все архитектурные особенности места, где предполагается установить монумент, – на пересечении Песчаной и 2-й Песчаной улиц".Состоявшаяся встреча в Московском комитете ветеранов войны, по словам авторов проекта, была для них ответственной и волнительной. "Прозвучавшие сегодня мнения и суждения имеют для нас ключевое значение, и мы обязательно учтём все замечания и пожелания", - сказала Александра Вознесенская.