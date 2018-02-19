ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва в десятый раз поучаствует в Международной экологической акции «Час Земли», которая пройдёт 24 марта. Архитектурно-художественную подсветку рекламных конструкций, известных зданий и других городских объектов отключат на час, с 20:30 до 21:30. В этом году главной площадкой проведения акции станет парк «Зарядье».

Выключить на это время часть электроприборов и погасить свет предлагается и горожанам. Главные цели акции — привлечь внимание к проблемам окружающей среды и напомнить о необходимости разумного потребления электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

В прошлом году в «Часе Земли» приняли участие 184 страны. Москвичи поддержали акцию велопробегом и флешмобами. К ней присоединились 14 столичных парков. Также на время оказались без подсветки порядка 1,7 тысячи зданий. Среди них храм Христа Спасителя, стадион в «Лужниках», Центр международной торговли, дома на Новом Арбате, Тверской улице, вокзалы, гостиницы, объекты культуры и павильоны ВДНХ. Присоединилась к акции также и Останкинская телебашня.