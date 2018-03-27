27.03.2018, 16:12
Москва вошла в десятку самых доступных городов Европы на весенние каникулы
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва заняла шестое место в рейтинге самых доступных городов Европы для путешествий на период весенних каникул, составленном The Telegraph. По оценкам британского издания отдохнуть в российской столице можно за 199,64 фунта стерлингов, из которых размещение обойдётся в 80 фунтов.
К причинам, по которым стоит посетить Москву, эксперты The Telegraph относят возможность увидеть такие достопримечательности, как Красная площадь, Кремль и Мавзолей Ленина, и ощутить уникальную атмосферу одного из самых оживлённых городов Европы – не спящего 24 часа в сутки растущего мегаполиса с множеством ночных клубов, баров и торговых центров.
Россия не первый раз попадает в рейтинги The Telegraph. Например, в 2017 году британская газета включила тур по Карелии и Архангельской области в список лучших в мире.
"Россия является очень интересным туристским направлением для иностранных граждан. Она может предложить отдых и путешествия на любой вкус и кошелёк. За последнее время в нашей стране сделан большой шаг вперёд в развитии инфраструктурной базы туризма, в повышении качества обслуживания туристов, в создании комфортной туристской среды. Как результат, за 15 лет, начиная с 2001 года, количество иностранных граждан, приезжающих в Россию с туристическими целями, более чем удвоилось. В 2017 году нашу страну посетили 178 тысяч британских туристов, что лишь немного превышает результат предыдущего года, однако втрое больше, чем было в 2002 году. Несмотря на политические перипетии, мы ожидаем значительное число болельщиков из Соединённого Королевства на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Как показывает практика, клевета западных политиков в адрес России лишь подогревает интерес европейцев к нашей стране и вызывает желание увидеть её своими глазами", – говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
К причинам, по которым стоит посетить Москву, эксперты The Telegraph относят возможность увидеть такие достопримечательности, как Красная площадь, Кремль и Мавзолей Ленина, и ощутить уникальную атмосферу одного из самых оживлённых городов Европы – не спящего 24 часа в сутки растущего мегаполиса с множеством ночных клубов, баров и торговых центров.
Россия не первый раз попадает в рейтинги The Telegraph. Например, в 2017 году британская газета включила тур по Карелии и Архангельской области в список лучших в мире.
"Россия является очень интересным туристским направлением для иностранных граждан. Она может предложить отдых и путешествия на любой вкус и кошелёк. За последнее время в нашей стране сделан большой шаг вперёд в развитии инфраструктурной базы туризма, в повышении качества обслуживания туристов, в создании комфортной туристской среды. Как результат, за 15 лет, начиная с 2001 года, количество иностранных граждан, приезжающих в Россию с туристическими целями, более чем удвоилось. В 2017 году нашу страну посетили 178 тысяч британских туристов, что лишь немного превышает результат предыдущего года, однако втрое больше, чем было в 2002 году. Несмотря на политические перипетии, мы ожидаем значительное число болельщиков из Соединённого Королевства на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Как показывает практика, клевета западных политиков в адрес России лишь подогревает интерес европейцев к нашей стране и вызывает желание увидеть её своими глазами", – говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Источник: Ростуризм