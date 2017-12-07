ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Электронные книги станут ещё популярнее у жителей столицы. Такой вывод сделали эксперты, которые проанализировали книжный рынок за 2017 год.

Одна из причин отказа от традиционных бумажных книг - это доступность мобильного интернета и возможность выбора форматов для чтения на планшете или смартфоне. На долю москвичей приходится 19 процентов от объёма продаж оцифрованных изданий в России. Читатели чаще всего интересуются фэнтези, детективами, современной прозой и любовными романами.

Набирают популярность и аудиокниги. 40 процентов книг в аудиоформате приобрели москвичи. Правда, в абсолютных величинах это всего 16–18 процентов от продаж текстового контента.

На законодательном уровне принимаются меры для снижения уровня пиратства в этой сфере. В частности, блокируются ресурсы с нелегальным контентом. Эксперты ожидают, что благодаря новым инициативам уровень пиратства может снизиться с нынешних 65–80 процентов до 30–40.