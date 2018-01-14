ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В эти выходные у москвичей сразу два праздника: они встречают старый Новый год и провожают «Путешествие в Рождество». В последний день зимнего фестиваля для гостей приготовили ледовые балеты, спектакли и квесты.

В Новопушкинском сквере на лед выйдут звёзды фигурного катания. В 16:15 олимпийская чемпионка Аделина Сотникова перевоплотится в Белоснежку. В 19:00 в балете «Лебединое озеро» можно увидеть пятикратную чемпионку США Наоми Ланг. В обоих спектаклях участвует их постановщик — знаменитый фигурист Пётр Чернышев.

Тем, кто хочет не только посмотреть спектакль, но и стать его участником, стоит заглянуть в Камергерский переулок. В 14:00 и 17:00 здесь покажут «Охотники за привидениями, или Тайна похитителей праздника». Отправиться на «охоту» могут все желающие.

Узнать, как было принято вести себя за праздничным столом в XIX веке и как правильно накрыть стол, предложат в школе хороших манер на площади Революции. На этой площадке в 16:00 начнётся занятие «Праздничная сервировка стола», а после него — «Гостевой визит», на котором расскажут, как принимать гостей и ходить в гости.

Любителей квестов ждут сразу на нескольких площадках. На Тверской площади каждый час стартует «Таинственное приключение в Белом лесу», участникам которого предстоит расколдовать жителей волшебного леса. В 17:00 здесь можно посмотреть спектакль «Сказки из суфлерской будки», а в 18:00 чешский музыкальный театр покажет «Рождество» с колядками, танцами и играми.