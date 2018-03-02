Москвичи сдали на переработку в 13 раз больше елей, чем в прошлом году
02.03.2018, 23:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице подвели итоги "Ёлочного круговорота - 2018", который проходил с 9 января по 1 марта. Акция по утилизации новогодних ёлок проводилась Мосприродой.
Всего горожане сдали 7006 ёлок - в 13 раз больше, чем в прошлом году. Больше всего их принесли в дирекцию природной территории "Кузьминки-Люблино" - 2561. В ландшафтный заказник "Тёплый стан" сдали 2593 дерева, а в природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево" - 545.
Собранные ели отправили на переработку в поселение Московский и парк "Кузьминки-Люблино". Щепу деревьев можно будет использовать для компостирования и производства почвогрунтов, отсыпки дорожек, а также в вольерных комплексах в качестве подстилки для животных.
В 2017 году во время акции собрали 565 елей. Больше всего - 252 дерева - принесли в дирекцию природной территории "Долина реки Сетунь".
Всего горожане сдали 7006 ёлок - в 13 раз больше, чем в прошлом году. Больше всего их принесли в дирекцию природной территории "Кузьминки-Люблино" - 2561. В ландшафтный заказник "Тёплый стан" сдали 2593 дерева, а в природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево" - 545.
Собранные ели отправили на переработку в поселение Московский и парк "Кузьминки-Люблино". Щепу деревьев можно будет использовать для компостирования и производства почвогрунтов, отсыпки дорожек, а также в вольерных комплексах в качестве подстилки для животных.
В 2017 году во время акции собрали 565 елей. Больше всего - 252 дерева - принесли в дирекцию природной территории "Долина реки Сетунь".