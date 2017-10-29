ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Музее Москвы 30 октября стартует осенний практикум @Дети в городе. Музейные каникулы@. Ребята посетят выставки и примут участие в экскурсиях. Для них организуют встречи с интересными людьми и кинопоказы.

Свободное время школьники посвятят чтению любимых книг, беседам за чашечкой чая, поговорят о жизни в городе. Также запланирован выход на пленэр.

Рекомендуемый возраст: семь — 14 лет. Занятия платные.