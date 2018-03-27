ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 апреля в Большом зале консерватории — концерт к 100-летию выдающегося композитора XX столетия, воспитанника Московской консерватории Кара Караева. По оценкам музыковедов, «творческое лицо Караева характеризует сочетание яркой темпераментности с точным художническим расчётом; разнообразия красок, богатства эмоциональной палитры — с психологической глубиной; интерес к актуальным темам современности жил в нём наряду с интересом к историческому прошлому. Он писал музыку о любви и борьбе, о природе и душе человека, умел передать в звуках мир фантастики, мечты, радость жизни и холод смерти...» (А. Бретаницкая).

Кара Караев окончил Бакинскую консерваторию по классам композиции у Леопольда Рудольфа и основам народной музыки — у Узеира Гаджибекова. А затем — Московскую консерваторию, где совершенствовал мастерство у Анатолия Александрова (композиция) и Сергея Василенко (инструментовка), а затем — у Дмитрия Шостаковича (1942 – 1946). Дипломной работой Караева стала Вторая симфония, в которой ярко проявился индивидуальный талант композитора.

В 1959 году Кара Караев был избран в Азербайджанскую академию наук, в том же году за выдающиеся заслуги ему было присвоено звание народного артиста СССР. Композитор был лауреатом Государственной премии СССР (1946, опера «Родина»; 1948, симфоническая поэма «Лейли и Меджнун») и Государственной премии Азербайджанской ССР (1965), Ленинской премии (1967, балет «Тропою грома»).

Творческое наследие Караева охватывает почти все музыкальные жанры. Его экспрессивный, романтический, красочный стиль яркими полотнами рисует красоту народных мотивов. Наиболее значимые из его работ стали балет «Семь красавиц» и симфония «Лейли и Меджнун».

Художественно-эстетические принципы Караева — композитора и педагога (многие годы он был профессором Азербайджанской государственной консерватории) сыграли огромную роль в формировании современной композиторской школы Азербайджана, насчитывающей несколько поколений и богатой творческими индивидуальностями.

В мемориальном вечере прозвучат не только сочинения юбиляра, но и Сюита из музыки к кинофильму «Гамлет» Д. Шостаковича, дружившего и поддерживавшего Кара Караева, а также сочинение «Tristessa I» Фараджа Караева, блестяще продолжившего композиторские традиции династии Караевых.



БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

9 апреля, понедельник, 19.00



К 100-летию со дня рождения Кара Караева



Концертный симфонический оркестр

Московской консерватории

Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН



Динара АЛИЕВА (сопрано)

Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка)



В программе:

Шостакович – Сюита из музыки к кинофильму «Гамлет»

К. Караев – Ф. Караев – Quasi un concerto

К. Караев – Албанская рапсодия

– Ария Роксаны из мюзикла «Неистовый гасконец»

Ф. Караев – Tristessa I. «Прощальная симфония». Памяти Отца, Учителя, Друга



