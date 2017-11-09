Музыкальный фестиваль "Планета-Контрабас" откроется 29 ноября в Петербурге
09.11.2017, 13:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 и 30 ноября в Белом зале Шереметевского дворца состоятся два первых концерта VI Международного музыкального фестиваля «Планета-Контрабас». 29 ноября на Открытии фестиваля выступит контрабасист из Великобритании Никита Наумов в сопровождении Марии Черноусовой (фортепиано). В концерте принимает участие скрипач Ахан Мейрбеков. В программе: Бах, Боттезини, Теппо Хауто-Ахо, Прото.
Никита Наумов выпускник Петербургской консерватории и Лондонской аспирантуры, сейчас Никита работает в Шотландском камерном оркестре. Музыкант является постоянным приглашенным музыкантом в Лондонском симфоническом оркестре под управлением Валерия Гергиева, много гастролирует, чередуя работу в Шотландии и Великобритании, мечтает о дирижерской карьере.
30 ноября в 16 часов на концерте в Шереметевском дворце выступят мэтры контрабасового искусства – петербуржец Александр Шило и японская контрабасистка Асако Такаянаджи. К ним присоединятся молодые контрабасисты – братья Борис и Глеб Дягилевы и пианист Трофим Конвисаров. В программе: Бах, Боттезини, Рубинштейн, Штраус, Пьяццолла, Мирзоев.
Уже несколько десятилетий имя Александра Шило регулярно появляется на концертной афише Санкт-Петербурга. Музыкант гастролирует в России и за ее пределами, проводит мастер-классы в разных странах мира. По его инициативе в 1995 был организован Квартет контрабасов оркестра Санкт-Петербургской филармонии, а в 1999 квартет контрабасов «QuattroBass». Серьёзное внимание А. Шило уделяет и педагогической деятельности, начатой им в 1990 году в училище им. Н. А. Римского-Корсакова. С 1992 года ведёт специальный класс контрабаса в Санкт-Петербургской консерватории, а также преподаёт в средней специальной музыкальной школе-лицее при консерватории. Многие его воспитанники работают сегодня в лучших оркестровых коллективах города.
С 1997 года Александр Шило ежегодно принимает участие в Международном музыкальном фестивале в городе Сага (Япония), в рамках которого выступает с сольными концертами и проводит мастер-классы. В 1999 году был приглашен на Международный фестиваль г. Охрид (Македония). Проводил мастер-классы в Польше (2000 г.), Балтиморе (США, 2002 г.), Сан-Пауло (Бразилия, 2002 г.). Огромное внимание Александр Шило уделяет пропаганде контрабасового искусства. Именно по его инициативе в Петербурге был учрежден фестиваль «Планета-Контрабас», он также стал организатором 2-го и последующих конкурсов контрабасистов имени Сергея Кусевицкого в Петербурге.
Никита Наумов выпускник Петербургской консерватории и Лондонской аспирантуры, сейчас Никита работает в Шотландском камерном оркестре. Музыкант является постоянным приглашенным музыкантом в Лондонском симфоническом оркестре под управлением Валерия Гергиева, много гастролирует, чередуя работу в Шотландии и Великобритании, мечтает о дирижерской карьере.
30 ноября в 16 часов на концерте в Шереметевском дворце выступят мэтры контрабасового искусства – петербуржец Александр Шило и японская контрабасистка Асако Такаянаджи. К ним присоединятся молодые контрабасисты – братья Борис и Глеб Дягилевы и пианист Трофим Конвисаров. В программе: Бах, Боттезини, Рубинштейн, Штраус, Пьяццолла, Мирзоев.
Уже несколько десятилетий имя Александра Шило регулярно появляется на концертной афише Санкт-Петербурга. Музыкант гастролирует в России и за ее пределами, проводит мастер-классы в разных странах мира. По его инициативе в 1995 был организован Квартет контрабасов оркестра Санкт-Петербургской филармонии, а в 1999 квартет контрабасов «QuattroBass». Серьёзное внимание А. Шило уделяет и педагогической деятельности, начатой им в 1990 году в училище им. Н. А. Римского-Корсакова. С 1992 года ведёт специальный класс контрабаса в Санкт-Петербургской консерватории, а также преподаёт в средней специальной музыкальной школе-лицее при консерватории. Многие его воспитанники работают сегодня в лучших оркестровых коллективах города.
С 1997 года Александр Шило ежегодно принимает участие в Международном музыкальном фестивале в городе Сага (Япония), в рамках которого выступает с сольными концертами и проводит мастер-классы. В 1999 году был приглашен на Международный фестиваль г. Охрид (Македония). Проводил мастер-классы в Польше (2000 г.), Балтиморе (США, 2002 г.), Сан-Пауло (Бразилия, 2002 г.). Огромное внимание Александр Шило уделяет пропаганде контрабасового искусства. Именно по его инициативе в Петербурге был учрежден фестиваль «Планета-Контрабас», он также стал организатором 2-го и последующих конкурсов контрабасистов имени Сергея Кусевицкого в Петербурге.
Источник: Санкт-Петербургская консерватория