ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 декабря — сенсационное выступление одного из самых ярких молодых музыкантов нашего времени. В Рахманиновском зале — Матвей Шерлинг с Камерным оркестром Московской консерватории под управлением заслуженного артиста РФ Феликса Коробова.

Не многих артистов в 18 лет называют «музыкантами эпохи». Именно такого титула удостоила Американская академия музыки саксофониста Матвея Шерлинга. В его портфолио собраны, кажется, все возможные премии и победы на конкурсах. Он — лауреат Шестых открытых молодёжных Дельфийских игр государств-участников СНГ (Ереван, 2010). Большим триумфом стала победа на XI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» (2010, I премия и «Золотой Щелкунчик»). Валторнист Аркадий Шилклопер, принимавший участие в работе жюри, отмечал: «…Абсолютно взрослая игра музыканта, который не просто играет ноты и фразирует правильно: слышно, что он хорошо знает джаз, слушает и любит его. Кроме всего прочего, он владеет импровизацией и это слышно. Это большая удача и победа…». В 2011 году Матвей добился ещё одной победы — I премии на IX Международном детском музыкальном конкурсе Ротари (Москва) и стал лауреатом III фестиваля «Восходящие звезды в Кремле». В 2012 году стал лауреатом XV музыкального фестиваля «Молодые таланты на родине П.И. Чайковского» (Ижевск), а в январе 2014 года — победителем Первого Московского областного открытого конкурса саксофонистов (г. Пушкино).

С 2010 года Матвей Шерлинг — стипендиат Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова. В 2013 году выступал с «Виртуозами Москвы» под управлением В. Спивакова в Давосе (Швейцария) в рамках ежегодного Всемирного экономического форума и на Международном фестивале классической музыки в Кольмаре (Франция), принимал участие в концерте «Юные звёзды Международного Благотворительного Фонда В. Спивакова в Кадоган-холле (Лондон), XV Международных курсах камерной музыки-фестивале Musica Mundi (Брюссель) и Международном фестивале Юрия Башмета в Минске. Лауреат многих международных конкурсов, в том числе Гран При II Международного конкурса им. Джорджа Гершвина в Нью-Йорке.

В программе вечера — раритеты русской музыки. Тема с вариациями для струнного оркестра Глазунова и его Концерт для альт-саксофона с оркестром. А также Симфониетта для струнного оркестра Мясковского.



РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

26 декабря, вторник, 19.00



АБОНЕМЕНТ №37



Камерный оркестр Московской консерватории

Дирижёр – Феликс КОРОБОВ



Матвей ШЕРЛИНГ (саксофон)



В программе:

Глазунов – Тема с вариациями для струнного оркестра, соч.97

– Концерт для альт-саксофона с оркестром, соч.109

Мясковский – Симфониетта для струнного оркестра, соч.68



