15 сентября в барнаульском музее "Город" (ул. Толстого, 24) откроют уникальную выставку графических работ известных художников, совершивших революцию в искусстве. Здесь можно будет увидеть произведения Пабло Пикассо, Василия Кандинского и Хуана Миро.

"Без них не было бы фовизма, кубизма, абстракционизма, сюрреализма. Они верили, что искусство может изменить жизнь. И действительно, модернизм вырвался из галерейных залов, повлиял на архитектуру, дизайн, музыку, моду, телевидение - стал целой эпохой, ещё до конца не пережитой. Настоящей лабораторией модернизма были живопись и особенно графика. В творчестве отдельных художников зарождались целые направления и стили. И именно из графических работ этих художников сформирована выставка", - рассказывают в "Городе".

В экспозицию войдут более 70 работ. Их приобрела за рубежом группа красноярских инвесторов для показа в России. Пабло Пикассо, Василий Кандинский и Хуан Миро работали с разными видами и техниками искусства, занимались не только живописью, но и графикой, в частности литографией. Иногда литографии повторяли живописные композиции, иногда создавались как отдельные произведения, иногда - как книжные иллюстрации. Литографии имеют опредёленный тираж и потому более доступны. Но при этом они не менее интересны, они сохраняют ту же стилистику и образность.

Хронология представленных работ охватывает значительную часть ХХ века от начала 1910-х годов вплоть до 1970-х, когда ещё авторы были живы и продолжали работать. Экспозиция будет работать в Барнауле до 19 ноября.