ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 22 по 24 сентября в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая пройдёт Фестиваль японского кино. Его организаторами стали Посольство Японии в России, Алтайское краевое отделение общества «Россия - Япония», управление Алтайского края по культуре и архивному делу и сам музей.



Открытие фестиваля состоится 22 сентября после показа художественного фильма «Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут» режиссёра Есисигэ Миякэ. Попасть на кинопоказы можно по бесплатному билету. «Бесплатный билет даёт право только на просмотр фестивального кинофильма и посещение открытия фестиваля. Просмотр музейных экспозиций, выставок и посещение мероприятий о японской культуре в рамках фестиваля платные», - добавляют в музее.



В ГМИЛИКА отмечают, что из-за большого интереса к фестивалю музей представляет возможность сделать предварительные коллективные заявки для организованных групп на кинопросмотры, которые организуют 20 и 21 сентября.