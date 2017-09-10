ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На территории субкластера "Белокуриха-2" создают улицу "Мир художников". Музей шоколадных скульптур стал первым объектом на новой площадке. Построили его за месяц, сейчас рабочие облагораживают территорию вокруг. Скоро в музее установят плавильный котёл для шоколада и витражи для съедобных экспонатов. Откроют объект после подключения электричества, сообщает пресс-служба акционерного общества "Курорт Белокуриха", якорного инвестора субкластера "Белокуриха-2".

Автор проекта Музея шоколадных скульптур и всей улицы мастеров - скульптор-ювелир Владимир Войчишин. Сейчас он работает над созданием форм для отливки шоколадных изделий. В планах автора - изготовление съедобных монет с тематикой города-курорта и нового туристического кластера.

На улице мастеров планируют разместить десять объектов для гончаров, художников, резчиков по дереву и камню. Каждое направление получит свой собственный дом в оригинальном стиле. "Белокуриха-2" станет не только местом отдыха, занятий спортом и оздоровления, но и местом культурного времяпрепровождения.

Ранее акционерное общество "Курорт Белокуриха" открыло собственную скульптурную мастерскую. Основным материалом для специалистов мастерской - Владимира Войчишина и его помощника Григория Волочая - станет мрамор. Сейчас скульпторы трудятся над композицией "Роман с контрабасом", вдохновлёенные одноимённым произведением Антона Чехова.