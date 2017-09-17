ОРЕАНДА-НОВОСТИ Рядом с городом-курортом Белокурихой на Алтае археологи ведут раскопки. По мнению учёных, здесь может находиться древнее захоронение, сообщают в пресс-службе акционерного общества «Курорт Белокуриха».



Руководит командой археологов кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Алтая и Западной Сибири Алтайского государственного университета Дмитрий Папин. Площадь исследуемого участка - 200 квадратных метров. Раскопки уже начались, а завершатся, по плану, через две недели.



Выбран участок не случайно: здесь находится полукруглая каменная выкладка около восьми метров в диаметре. На поверхности виден небольшой её фрагмент, также учёные находят на этом месте осколки керамики эпохи раннего железного - позднего бронзового веков.



Планируется после проведенных археологических работ сделать участок доступным для туристов.