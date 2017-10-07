ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 октября в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Вячеслава Шишкова начинается очередной курс лекций об истории региона. Культурно-просветительский проект "Постигаем Алтай" стартовал 1 февраля. На этот раз готовят курс "Старинная металлургия Западной Сибири XVIII - XIX веков".



В библиотеке рассказывают, что пять встреч будут посвящены горнозаводской истории Алтайского округа, в состав которого, помимо территории современного Алтайского края, входила территория Новосибирской и Кемеровской областей. "Лекционный курс представляет сереброплавильное производство на Алтае в контексте мировой отрасли. Перед аудиторией будет выступать ведущий и признанный специалист в области истории цветной металлургии - доктор исторических наук, профессор Алтайского института экономики Виталий Ведерников. Лекции дополнят видеомарафоном, в рамках которого все участники смогут предоставить видеосюжет на краеведческую тематику", - говорят организаторы.

Посетить лекции приглашают школьников, сотрудников и посетителей районных библиотек, представителей краеведческих музеев Алтайского края и соседних регионов, чья история тесно связана с историей региона. Первая лекция будет посвящена теме "Заселение Алтая русскими и начало его промышленного освоения (XVII - начало XVIII веков)". Начало в 10 часов 30 минут.