ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 29 ноября, на Поклонной горе начали собирать самый большой в мире музыкальный ёлочный шар с танцплощадкой внутри. В высоту новогодняя игрушка вместе с крепежом для нитки будет 17 метров, а в диаметре - около 11 метров. Внутри шара установят динамики, проигрывающие новогодние музыкальные композиции и песни о Москве. На Поклонной горе шар появится во второй раз. В прошлом году он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая большая светодиодная скульптура в мире».

«Собирать шар будут в несколько этапов. Вначале нижнюю часть металлического каркаса. На неё поместят верхнюю часть при помощи монтажного крана и скрепят её металлическими тросами. Затем на шар натянут сетку из проводов, к которой прикрепят 23 тысячи лампочек. Вес конструкции составит несколько тонн», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Прозрачный ёлочный шар будет полым внутри. В нём сделают танцплощадку на несколько десятков человек. Попасть на неё горожане смогут через две открытые арки овальной формы. Танцевать можно будет под известные новогодние мелодии, среди которых песня Happy New Year группы ABBA, музыкальный фрагмент «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, песня «Московские окна» в исполнении группы «Московские девчата», «Зима» в исполнении Эдуарда Хиля («Потолок ледяной, дверь скрипучая») и другие.

После установки шар начнет переливаться разными цветами — красным, зеленым или синим в зависимости от ритма музыки.