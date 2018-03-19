ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завершается реставрация одного из символов ВДНХ — золотой звезды, венчающей шпиль Центрального павильона выставки. В понедельник, 19 марта, с неё снимут строительные леса. Горожане смогут увидеть звезду, покрытую новой позолотой.

«Работы по реставрации навершия павильона “Центральный” (именно так называется звезда, о которой мы сегодня говорим) начались осенью 2017 года. Уже тогда шпиль и сама конструкция были закрыты временно в тепляк, который позволял вести работы при определенном температурном режиме даже в холодное время года. Три с половиной месяца 15 человек на высоте чуть меньше 100 метров трудились над воссозданием исторического вида звезды», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Звезда и её основание имеют высоту восемь метров, а шпиль — 31 метр. И шпиль, и звезда выполнены из тонкой листовой меди и покрыты позолотой. Конструкцию, украшающую Центральный павильон выставки, не обновляли более 60 лет. За это время позолота потускнела и частично облезла, металл подвергся коррозии.

«Сначала были проведены работы по расчистке поверхности звезды от остатков позолоты и следов краски. Специалисты отреставрировали сохранившиеся и восстановили утраченные медные элементы. Был частично усилен несущий каркас. Финальным и едва ли не самым трудоемким процессом стало полное золочение поверхности звезды и шпиля площадью 140 квадратных метров», — отметил Алексей Емельянов.

Здание Центрального павильона Выставки достижений народного хозяйства было построено в 1950–1954 годах по проекту архитектора Юрия Щуко. Оно расположено 1. Это прямоугольное кирпичное строение высотой почти 90 метров вместе со шпилем. Здание имеет три яруса, оно украшено скульптурами и лепниной.

Считается, что Центральный павильон был построен на основе лучших традиций русской архитектуры, а прообразом здания могла послужить башня петербургского Адмиралтейства — одного из лучших сооружений в стиле русский ампир.