ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Самый большой каток в мире начнет работать на ВДНХ 1 декабря. Площадь ледового покрытия составит более 20 тысяч квадратных метров. Как и в прошлые годы, каток расположится на главной аллее. Он протянется от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие".

Лед зальют вокруг фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов". В день открытия катка посетителей ждёт специальная праздничная программа. Для гостей приготовили выступления воздушных акробатов испанского высотного театра Grupo Pujа. Они представят театрализованное шоу "Путь звезды" с трюками на высоте 35 метров.

Оформление в этом году посвятят зимним видам спорта, а девизом сезона станут слова "Спорт. Зима твоих достижений". В центре ледового поля появится арт-инсталляция с олимпийскими кольцами высотой 10 метров. Она напомнит гостям о приближающейся зимней Олимпиаде-2018, которая пройдёт в корейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля. В вечерние часы на кольцах будет зажигаться подсветка.

Общая площадь праздничной инсталляции составит около двух тысяч квадратных метров. Одним из главных её элементов станет скульптура танцующей на льду фигуристки.

В центре катка возведут пешеходный мост, по которому можно перейти с одной стороны на другую. С него будет открываться панорамный вид.

"Реконструкция территории ВДНХ, которая ведётся с весны 2017 года, не помешает горожанам посетить самый большой каток страны, — рассказали в пресс-службе ВДНХ. — Напротив, мы приготовили ещё более насыщенную программу, чем в прошлом году. Зимой на катке пройдёт множество концертов, соревнований и мастер-классов".

В пресс-службе отметили, что в этом году решено продолжить традицию проведения фотоконкурсов с участием посетителей катка. Для этого гостям предлагается сделать на фоне катка свою фотографию, а затем выложить её в социальные сети под хештегом #КатокВДНХ.

Для удобства посетителей в зимние месяцы на ВДНХ будут открыты четыре павильона проката. В теплых помещениях гости смогут переодеться, оставить вещи в камере хранения, взять напрокат коньки. Для детей предусмотрена отдельная ледовая площадка с собственным прокатом. На катке будут работать кафе с горячими напитками и едой.