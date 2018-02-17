ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На ВДНХ 2 марта откроется выставка «Уральская шкура» художницы и дизайнера Алисы Горшениной. Она пройдёт в павильоне № 16 «Гидрометеорология». Алиса Горшенина — победитель проекта «Взлёт» в направлении «Мода».

«Проект — это мода Урала (в самом широком смысле этого слова), пропитанная искажёнными местными мифами, легендами и витающей в воздухе магией. Это дань всем уральцам — людям, которых я вижу каждый день, за которыми наблюдаю, которых изучаю; людям, которые ощущают то же, что и я, но отказываются это принимать. Мои произведения посвящены их внутренней сущности, вытащенной наружу, и моей провинциальной реальности, заключённой в образах, объектах и музыке», — говорит автор.

По словам куратора выставки Михаила Барышникова, мода сегодня выполняет только декоративную функцию, поэтому особенно важно показать, что ручной труд и работа с тканями могут стать полем для художественного манифеста. Выставка завершится 25 марта.

Проект «Взлёт» стартовал на ВДНХ 21 мая 2016 года. Его главная цель — открывать новые имена и поддерживать молодых профессионалов в области культуры. Авторы могут воплотить в жизнь свои идеи и стать участниками выставки. Победители конкурса работают под руководством кураторов.