ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Международный день музыки стартовал один из самых масштабных музыкальных проектов Вологодской области – Международный Гаврилинский фестиваль. В седьмой раз имя и творчество выдающегося земляка Валерия Гаврилина объединит в Вологде, Череповце и районах области с 1 октября по 4 декабря всемирно известных исполнителей и поклонников музыкального искусства.

Седьмой Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль обещает быть ярким и запоминающимся. Он позволит не только представить жанровое разнообразие творчества Валерия Гаврилина, но и услышать его музыку в интерпретации именитых музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Чехии, Соединённых Штатов Америки. В фестивальных концертах прозвучат многие общепризнанные шедевры мировой музыкальной классики и прежде всего – сочинения тех композиторов, которых особенно любил и ценил сам Валерий Александрович.

Фестиваль открылся сегодня выступлением в зале Вологодского колледжа искусств Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РФ Владислава Чернушенко.

Музыкаты исполнили произведения Георгия Свиридова – "Патетическая оратория", "Курские песни", музыкальные иллюстрации к повести Александра Пушкина "Метель".

В концерте принял участие один из самых востребованных вокалистов Санкт-Петербурга, солист Певческой капеллы Санкт-Петербурга, солист Большого театра, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Пётр Мигунов.