ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 17 по 18 марта в рамках фестиваля керченские кулинары привезут в столицу разнообразные рыбные консервы. Их вкус напомнит о романтике студенческих походов, туристических вылазках с рюкзаком, песнях под гитару у костра, закатах над Чёрным морем и звуке горна в «Артеке».

«Сегодня мы используем передовые технологии переработки рыбы, но благодаря приверженности традициям вкус наших консервов остаётся стандартом высокого качества. Рецепт томатного соуса — гордость завода и, между прочим, настоящая тайна. Кстати, коптим исключительно на ольховых опилках — только они дают аромат и золотой оттенок», — отмечает производитель.

Крупнейшее в Керчи предприятие работает с 1873 года. В прошлом году завод выпустил 25 миллионов банок консервов.

Посетители почти полутора тысяч площадок фестиваля «Мос/Еда!» по всей Москве смогут не только приобрести свежие фермерские продукты, но и выбрать самые вкусные и качественные, с тем чтобы определить список товаров и регионов-поставщиков для будущих городских ярмарок.