ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пьеса Элвина Люсье в прочтении театра Post, премьера фильма «ВМаяковский» Александра Шейна, историческое дефиле по мотивам «Войны и мира» — это и многое другое увидят гости фестиваля современного искусства «Territoriя», который стартует 12 октября в столице.



Спектакль «Я сижу в комнате»

Дата: 16–17 октября

Время: начало показов в 19:00 и 21:00

Место: «Новое пространство» Театра наций (Страстной бульвар, дом 12/2)

Возрастное ограничение: 16+

Только что отгремел (в прямом смысле) музыкальный фестиваль имени Элвина Люсье, а московские поклонники мэтра саунд-арта уже заносят в ежедневники новую встречу с его творчеством. Пьесу «Я сижу в комнате» для человеческого голоса и компьютера Люсье написал в 1969 году, и вскоре после первого исполнения в Музее Гуггенхейма в Нью-Йорке она вошла в ряд ключевых произведений электронного авангарда. Суть пьесы проста: человек читает текст, начинающийся со слов «я сижу в комнате», его голос в реальном времени записывается, обрабатывается, искажается, проигрывается, перезаписывается, снова искажается — и так до тех пор, пока слова не превращаются в звон, гул и свист.

Спектакль театра Post не просто воспроизведение пьесы Элвина Люсье, а ее осмысление с позиций сегодняшнего дня.



Фильм «ВМаяковский»

Дата: 12 октября

Время: 20:00

Место: Театр наций (Петровский переулок, дом 3)

Возрастное ограничение: 16+

Премьера фильма «ВМаяковский» — событие действительно долгожданное. Впервые байопик главного горлопана СССР режиссёр Александр Шейн представил в русском павильоне на Каннском кинофестивале еще в 2012 году. За годы работы над фильмом Шейн успел жениться на исполнительнице роли молодой Лили Брик Чулпан Хаматовой и выпустить в соавторстве с Борисом Юханановым постдок «Назидание», посвящённый конфликту футболистов Зинедина Зидана и Марко Матерацци и вошедший, кстати, в этом году в спецпрограмму кинофестиваля в Локарно.

«ВМаяковский» — результат многолетнего исследования биографии и творческого наследия поэта в образованной под руководством Шейна творческой лаборатории. Её участники — актёры — встречались, чтобы обсудить характер времени, в котором довелось жить Маяковскому, и возможные причины его самоубийства, которое стало шоком для всей страны. Помимо упомянутой выше Чулпан Хаматовой, в фильме снялись Людмила Максакова (Лиля Брик в старости), Юрий Колокольников (Владимир Маяковский), Михаил Ефремов (Давид Бурлюк), Евгений Миронов (сотрудник НКВД).



Видеоинсталляция «Изнанка»

Дата: 13–15 октября

Время: с 12:00 до 00:00

Место: Московский музей современного искусства (улица Петровка, дом 25)

Возрастное ограничение: 18+

Прийти в пустую квартиру, раздеться, принять душ, перекусить, выпить воды, лечь в постель. В этих ежедневно повторяющихся действиях, доведённых до автоматизма, греческий театральный режиссёр-экспериментатор Димитрис Папаиоанну ищет поэзию и, кажется, находит.

Выстроив в афинском театре «Паллас» огромную комнату без четвертой стены, он три недели подряд по ночам заставлял три десятка актёров разыгрывать в ней сцены из жизни одинокого человека. В последнюю ночь он включил камеру. Так получилась «Изнанка» — шестичасовое медитативное видео, в котором при желании можно найти себя. Или просто получить эстетическое наслаждение: под руководством Папаиоанну, специализирующегося на современной хореографии, простые движения участников перформанса складываются в красивый замысловатый танец.



Спектакль «Война и мир»

Дата: 20–21 октября

Время: 20:00

Место: Центр имени Всеволода Мейерхольда (улица Новослободская, дом 6)

Возрастное ограничение: 18+

Главное, что нужно знать о театральной компании «Гоб Сквод», — это хулиганы и провокаторы. За какую тему они бы ни взялись — фильмы Энди Уорхола, революцию, нравы в XXI веке, всё получается слегка безумно, чуть-чуть ёрнически и ужасно весело. Так что пиетета перед великим романом Льва Толстого, за который взялась театральная компания «Гоб Сквод» на этот раз, ждать не приходится.

К Наполеону, Кутузову и обитателям салона мадам Шерер они добавляют Мэрилин Монро, Уолта Диснея, Роберта Оппенгеймера и других, на первый взгляд, неожиданных исторических персонажей. Плюс буйные танцы и лихие костюмы — в итоге получается что-то совсем невообразимое и имеющее мало общего с Андреем Болконским и Наташей Ростовой. Создатели спектакля называют его историческим дефиле, что бы это ни значило.

Кстати, «Гоб Сквод» очень любит вытаскивать на сцену «актёров» из зрительного зала — перед спектаклем приготовьтесь к неожиданностям любого рода.



Спектакль «La Fin du cercle. Конец века / Конец круга»

Дата: 14–15 октября

Время: 20:00 (суббота), 20:00 и 22:00 (воскресенье)

Место: автобус, следующий по маршруту Б. Начальная точка — остановка «Малая Бронная улица. Театр “Мост”» (Садовая-Кудринская улица)

Возрастное ограничение: 18+

Каждый год в рамках программы «Живые пространства» фестиваль «Territoriя» выходит в город. Спектакли играют на парковках, в торговых центрах и на улицах. В этом году по решению куратора программы Дмитрия Волкострелова «Живые пространства» будут организованы в… московских автобусах.

Спектакль «Конец века / Конец круга» Александра Вартанова, кино- и театрального режиссера («Практика», «Театр.doc», МХТ имени А.П. Чехова), приглашает поразмышлять о течении времени. Что в нашем настоящем от прошлого? В какой момент сегодня становится вчера, а завтра — сегодня? Постановка, которая будет разыграна в салоне движущегося автобуса, расскажет об истории страны за последние сто лет на примере работы общественного транспорта.



Спектакль «Наследие. Комнаты без людей»

Дата: 17–22 октября

Время: 17–20 октября сеансы начинаются в 17:00, 18:30, 20:00; 21–22 октября — в 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00

Место: центр современного искусства «Винзавод», «Цех белого» (4-й Сыромятнический переулок, дом 1/8, строение 6)

Возрастное ограничение: 18+

Реформаторы современного театра «Римини Протокол», специализирующиеся на документальных спектаклях, бродилках и флешмобах (недавно завершившийся знаменитый спектакль-променад Remote Moscow — это франшиза их проекта Remote X), представит на фестивале «Territoriя», пожалуй, самую трогательную постановку. В ней нет актёров — это просто галерея из восьми комнат. В каждую зрителей запускают группами по восемь человек строго на 10 минут, предварительно объяснив, что за дверью их ждет инсталляция, созданная по мотивам рассказов людей, которые знают, что скоро умрут.

Автор идеи Штефан Кэги с коллегами в течение двух лет общался с умирающими, сотрудниками домов престарелых, хосписов, юристами и врачами, чтобы понять, что это такое — ждать смерти. В каждой из восьми комнат, в которые входят зрители, создан интерьер в соответствии с пожеланиями одного из героев — шести одиноких людей и одной пары. Всё, что они хотели бы оставить о себе на память, всё, что они хотели бы рассказать о себе людям, которые их никогда не узнают лично, — семейная пара, учёный, художник-комиксист, любитель экстремального спорта, секретарша, которая всю жизнь мечтала стать актрисой. Все они смотрят на зрителей и вечность с фотографий и видео, размещенных в комнатах.