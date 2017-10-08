ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 29 по 31 октября на Алтае пройдёт III региональный фестиваль детского театрального творчества имени Валерия Золотухина «Исток». 12 детских театральных коллективов из Барнаула, Быстроистокского, Зонального, Павловского и Тогульского районов выступят на сцене Мемориального комплекса Валерия Золотухина со спектаклями, соответствующими темам «Сказки нашего детства» и «На Исток-речушку к детству моему...» и «Полёт бабочки».



В этом году в конкурсной программе планируют принять участие детские коллективы из соседних регионов. Это театральная школа «Я» из Междуреченска Кемеровской области и театральный коллектив из села Кош-Агач Республики Алтай. Впервые участником фестиваля станет школа-студия Молодежного театра Алтая имени Валерия Золотухина. На фестивале коллектив представит спектакль «Приключения Чиполлино» в постановке заслуженного артиста России Владимира Филимонова. Премьерный показ состоялся в мае 2017 года. Подготовка спектакля стала итогом годовой работы старшей группы школы-студии. Сказку в итоге включили в репертуар театра.



Оценивать работы участников фестиваля «Исток» будет профессиональное жюри. Планируется, что в его состав снова войдут актриса театра и кино, директор Культурного фонда Валерия Золотухина Ирина Линдт и сын артиста Иван Золотухин. В программу фестиваля войдут конкурсный показ постановок, проведение мастер-классов и театральных развлекательных программ для детей, посещение памятных мест, связанных с именем народного артиста России Валерия Золотухина.