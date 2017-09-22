На осенний фестиваль в Москве привезут 200 сортов сыра
22.09.2017, 09:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сыроделы изготовили уже больше 100 тонн сыра к фестивалю «Золотая осень». «Я надеюсь, что вся эта продукция будет реализована, и появятся новые сорта сыра», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Гости фестиваля смогут попробовать 200 сортов сыра из разных регионов России — от Адыгеи до Карелии. А моцареллу и буррату из Москвы и Подмосковья итальянцы не могут отличить от произведенных в Италии, рассказал председатель оргкомитета Союза сыроваров России Олег Сирота. Он добавил: «У нас будет 30 видов только одной качотты, можно уже будет проводить конкурс сыров и давать награды за этот сыр».
Большая сырная ярмарка откроется на Тверской площади. Здесь устроят дни стран, которые известны своими традициями сыроварения: Англии, Германии, Нидерландов, Грузии, Италии, Франции и Швейцарии. Гости попробуют бри, эмменталь, гауду, пармезан, чеддер, дорблю, сулугуни. В программе открытые дегустации и лекции сырных сомелье, кулинарные мастер-классы и концерты. Алексей Немерюк добавил: «Всего в течение этого фестиваля мы проведем более трех тысяч различных мастер-классов. У нас будут театральные постановки, около 100 кулинарных мастер-классов».
Гости фестиваля смогут попробовать 200 сортов сыра из разных регионов России — от Адыгеи до Карелии. А моцареллу и буррату из Москвы и Подмосковья итальянцы не могут отличить от произведенных в Италии, рассказал председатель оргкомитета Союза сыроваров России Олег Сирота. Он добавил: «У нас будет 30 видов только одной качотты, можно уже будет проводить конкурс сыров и давать награды за этот сыр».
Большая сырная ярмарка откроется на Тверской площади. Здесь устроят дни стран, которые известны своими традициями сыроварения: Англии, Германии, Нидерландов, Грузии, Италии, Франции и Швейцарии. Гости попробуют бри, эмменталь, гауду, пармезан, чеддер, дорблю, сулугуни. В программе открытые дегустации и лекции сырных сомелье, кулинарные мастер-классы и концерты. Алексей Немерюк добавил: «Всего в течение этого фестиваля мы проведем более трех тысяч различных мастер-классов. У нас будут театральные постановки, около 100 кулинарных мастер-классов».
Источник: Мэрия Москвы