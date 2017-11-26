На празднике "Алтайская зимовка" в Барнауле проведут фестиваль необычных саней
26.11.2017, 13:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 декабря в Барнауле в парке культуры и отдыха "Центральный" пройдёт фестиваль необычных саней "Лечу как хочу!", приуроченный к открытию зимнего туристского сезона и празднику "Алтайская зимовка". Начнётся мероприятие в 13 часов.
Для участия необходимо разработать концепт саней, подать заявку организаторам фестиваля и в день праздника представить свой проект в парке. Заявки принимают до 12 часов 16 декабря по электронной почте: park-ko@mail.ru и телефону: (3852) 63-45-75. Оценивать транспортные средства участников будут по двум номинациям: "Самый летучий транспорт" и "Самый оригинальный транспорт", сообщают организаторы.
16 декабря все участники продемонстрируют публике необычные сани и проедут на них из парка на улицу Мало-Тобольскую, где состоится торжественное открытие праздника "Алтайская зимовка".
Напомним: праздник объединит 58 мероприятий в шести городах и 12 районах края. С полной программой "Алтайской зимовки" можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.
Для участия необходимо разработать концепт саней, подать заявку организаторам фестиваля и в день праздника представить свой проект в парке. Заявки принимают до 12 часов 16 декабря по электронной почте: park-ko@mail.ru и телефону: (3852) 63-45-75. Оценивать транспортные средства участников будут по двум номинациям: "Самый летучий транспорт" и "Самый оригинальный транспорт", сообщают организаторы.
16 декабря все участники продемонстрируют публике необычные сани и проедут на них из парка на улицу Мало-Тобольскую, где состоится торжественное открытие праздника "Алтайская зимовка".
Напомним: праздник объединит 58 мероприятий в шести городах и 12 районах края. С полной программой "Алтайской зимовки" можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.
Источник: Официальный сайт Алтайского края