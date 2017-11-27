На самой высокой точке Подмосковья установили пятитонный памятник
27.11.2017, 15:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Пятитонный камень с памятной табличкой установили на самой высокой точке Подмосковья – Замри-горе в Можайском районе, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.
«У деревни Шапкино Можайского района состоялось открытие памятника «Замри-гора». Камень весом в пять тонн с памятной табличкой, обозначившей самую высокую точку Подмосковья, – 310 метров – установили по инициативе членов Русского географического общества», – говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, вокруг Замри-горы берут начало Москва-река, Протва и Воря, это место окутано легендами. Например, на Иванов день гора становилась местом паломничества скоморохов.
«Существует легенда, что в древности в день Ивана Купала здесь появлялась огромная гора, которая потом, словно по мановению волшебной палочки, спадала, и те, кто успевал искупаться в ручьях, омолаживались», – добавляется в сообщении.
Авторы проекта уверены, что с появлением памятника Замри-гора привлечет немало туристов и у нее начнется новая история.
«Министерство культуры Московской области всецело поддерживает инициативу Московского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» по открытию памятника объекту природы «Замри-гора». Открытие данного памятника ? одно из знаковых событий для региона в плане развития экологического и событийного туризма, а также привлечения туристов в Можайский муниципальный район и Подмосковье», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, ее словами заключается сообщение.
«У деревни Шапкино Можайского района состоялось открытие памятника «Замри-гора». Камень весом в пять тонн с памятной табличкой, обозначившей самую высокую точку Подмосковья, – 310 метров – установили по инициативе членов Русского географического общества», – говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, вокруг Замри-горы берут начало Москва-река, Протва и Воря, это место окутано легендами. Например, на Иванов день гора становилась местом паломничества скоморохов.
«Существует легенда, что в древности в день Ивана Купала здесь появлялась огромная гора, которая потом, словно по мановению волшебной палочки, спадала, и те, кто успевал искупаться в ручьях, омолаживались», – добавляется в сообщении.
Авторы проекта уверены, что с появлением памятника Замри-гора привлечет немало туристов и у нее начнется новая история.
«Министерство культуры Московской области всецело поддерживает инициативу Московского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» по открытию памятника объекту природы «Замри-гора». Открытие данного памятника ? одно из знаковых событий для региона в плане развития экологического и событийного туризма, а также привлечения туристов в Можайский муниципальный район и Подмосковье», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, ее словами заключается сообщение.
Источник: http://mosreg.ru