ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 марта в 19.00 на Малой сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац состоится концерт авторского абонемента главного дирижёра театра Алевтины Иоффе «Портреты композиторов», который идёт уже пятый сезон. Этот абонемент носит просветительский характер. Продолжая традиции основателя театра Наталии Сац, Алевтина Иоффе знакомит юных зрителей с шедеврами классической музыки. Тщательно и вдохновенно выбирая программу, она сочетает в ней всемирно известные произведения с музыкальными раритетами, чтобы не только неофитам, но и опытным меломанам было бы интересно на вечерах цикла «Портреты композиторов». Абонемент этого года посвящён диалогу между Востоком и Западом. «Вы сможете услышать, какое влияние музыка Западной Европы оказала на становление и развитие музыки Восточной Европы и Америки, какое взаимное влияние композиторы разных стран и традиций оказывали друг на друга и каким образом культуры разных континентов вдохновляла гениев на создание музыкальных шедевров», - говорит Алевтина Иоффе.

На концерте 23 марта прозвучат две кантаты Stabat mater. Своё название произведения получили по первым словам средневековой католической молитвы о страданиях Богоматери. В программе объединены два Stabat mater: один из самых романтичных и давно знаменитых образцов жанра Перголези и современный вариант интерпретации молитвенных текстов Михаила Броннера.

Stabat Mater Перголези более трёх столетий относится к превосходным образцам своего жанра, покоряя красотой и удивительной искренностью музыки. Эта кантата для двух сопрано и хора будет исполнена солистами оперы Детского музыкального театра имени Наталии Сац и участниками Концертного хора школы хорового искусства «Полет» имени Т.Е.Селищевой (художественный руководитель и дирижер заслуженный работник культуры Московской области Наталия Филатова). Во втором отделении прозвучит еще одна кантата Stabat Mater — для детского хора, оркестра и голоса. Ее написал наш современник, композитор Михаил Броннер. «Два этих сочинения — словно арка между 18 и 21 веками, соединяющая нас с нашими предшественниками в самом главном — в стремлении к абсолюту», - говорит Алевтина Иоффе.

Через два дня после концерта на Малой сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац та же программа будет исполнена теми же исполнителями в Костеле на Большой грузинской улице.





