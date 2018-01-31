ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 600 работ в области живописи, фотографии, графики и прикладного искусства, созданных столичными архитекторами, покажут на выставке «Мир глазами зодчих», сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Экспозиция откроется 6 февраля в «Доме на Брестской».

Посетители выставки также смогут принять участие в лекциях-экскурсиях и мастер-классах. Так, 12 февраля пройдет мастер-класс по изготовлению традиционных кукол-оберегов. А на следующий день гости смогут послушать лекцию «Москва: этапы развития объектов здравоохранения».

Еще один мастер-класс ждет посетителей 15 февраля: они научатся поэтапно рисовать пион в китайской технике се-и. А 19 февраля состоится лекция «Объекты образования».

О столичных зданиях расскажут практикующие архитекторы — авторы реализуемых в городе проектов, представивших свои работы на выставке. Ожидается, что такие лекции до конца года будут регулярно проходить в «Доме на Брестской».

Свои работы на выставке столичные архитекторы представляют уже 16 лет. В этом году экспозиция разместится на втором и третьем этажах «Дома на Брестской» и займет полторы тысячи квадратных метров.

Выставка откроется 6 февраля в 15:00 и будет работать до 20 февраля. Вход на нее и на все мероприятия деловой программы свободный.